Сбор урожая во время войны: сколько зерна уже намолотили в Украине (инфографика)
Аграрии собрали урожай на площади почти 6 531 гектаров. Больше всего обмолотили пшеницы, ячменя и гороха.
В Украине на конец августа уже намолотили 28 миллионов 769 тысяч тонн зерна. Лидером по этому показателю является Одесская область, сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.
По информации ведомства, в регионах намолочено:
- Одесская область — 3,2 млн тонн,
- Днепропетровская область — 2,6 млн тонн,
- Винницкая область — 2,3 млн тонн.
При этом больше всего обмолотили площадей зерновых в Запорожской области — 96%. Ранние зерновые собрали с площади 6 531 тысяч гектаров, а урожайность составила 44 центнера с одного гектара (ц/га):
- пшеницы обмолочено 4647 тыс га (урожайность — 47,2 ц/га), намолочено 21 939 тыс тонн;
- ячменя обмолочено 1484 тыс га (урожайность — 38,9 ц/га), намолочено 5766 тыс тонн;
- гороха обмолочено 154 тыс га (урожайность — 25 ц/га), намолочено 385,6 тыс тонн;
- проса обмолочено 8,21 тыс га (урожайность — 17,6 ц/га), намолочено 14,42 тыс тонн;
- гречихи обмолочено 1,98 тыс га (урожайность — 14,7 ц/га), намолочено 2,92 тыс тонн;
- других зерновых и зернобобовых культур обмолочено 237 тыс га, намолочено 661,9 тыс тонн.
Напомним, с началом начала полномасштабного вторжения России большая доля украинского зерна начала экспортироваться через сухопутную границу с Польшей. Однако товар, который должен был идти через соседнюю страну транзитом, оседал на местных рынках, что привело местных фермеров к убыткам. Поэтому главы правительства Польши и Румынии обратились к Еврокомиссии касательно введения механизма отслеживания экспорта украинского зерна, чтобы минимизировать нелегальную торговлю на их территории.
В мае 2023 года Еврокомиссия наложила запрет на импорт украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника в Словакию, Румынию, Венгрию, Польшу и Болгарию. Ожидается, что ограничения будут действовать до 15 сентября.
Тем временем из Украины на экспорт сейчас отправляется около трети объема всего зерна. Но маршрут не легкий: на автомобилях, по рекам или железным дорогам, отмечает в беседе с Фокусом координатор Экономической экспертной платформы Олег Гетман.