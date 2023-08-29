Украинцы установили новый летний максимум потребления электричества: что говорят в "Укрэнерго"

В вечерние часы украинская энергосистема получила аварийную помощь на уровне 1 200 МВт-ч из энергосистем Польши и Румынии.

В украинской энергосистеме 28 августа зафиксировали новый летний рекорд — вечерний максимум потребления превысил предыдущий показатель 21 числа на 1,2%. Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"Это очень высокий показатель, учитывая ограниченные из-за ремонтов возможности электростанций по производству электроэнергии", — говорится в сообщении.

Отмечается, что для стабилизации и покрытия спроса "Укрэнерго" обратилось за аварийной помощью в Польшу и Румынию. Импорт тока из энергосистем этих стран продолжался с 19:00 до 22:00, а общий объем составил 1200 МВт-ч.

"Аварийная помощь — это последняя и самая дорогая мера экстренного реагирования для балансировки энергосистемы, которая не требует отключения потребителей", — отметили в "Укрэнерго".

В то же время после аварийного ремонта снова заработали два энергоблока тепловых электростанций, зато в аварийный ремонт выведен один. Зато количество блоков электростанций в работе ограничено, поэтому украинская энергосистема пока не может производить достаточное количество электроэнергии на фоне растущего потребления.

"Продолжаются масштабные ремонты на многих тепловых электростанциях, в плановых ремонтах — часть атомных энергоблоков. Это существенно ограничивает возможность обеспечивать растущее потребление, особенно в вечерние часы", — добавили в "Укрэнерго".

Как украинцам ограничить использование электроэнергии и помочь энергосистеме

Ранее в "Укрэнерго" рассказывали, что для этого нужно:

ограничить использование кондиционеров;

при охлаждении помещения выставлять температуру не ниже 23 градусов;

мощные устройства, такие как стиральная машина, бойлер, использовать в ночное время, или использовать их поочередно, чтобы распределить нагрузку;

уменьшить пользование электрочайниками (важно набирать воды в чайник столько, сколько это нужно для приготовления чая в данный момент) и утюгом.

Этими приборами не стоит пользоваться в период с 16:00 до 23:00.

Отметим, что сейчас украинцам нужно пытаться ограничить использование электроэнергии. Для этого, в частности, нужно:

Напомним, 17 августа, эксперты в области энергетики Юрий Корольчук и экс-министр энергетики Иван Плачков объяснили, что даже если Россия не нанесет новых ракетных ударов по энергообъектам, зимой Украине не избежать энергетических отключений, которые могут длиться вплоть до 8-10 часов.

В то же время в компании "Укрэнерго" 27 июля заявляли, что пока точно неизвестно, будут ли блэкауты в холодное время года. И в то же время посоветовали украинцам не избавляться от генераторов.

Также напомним, что 3 августа глава управления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий отметил, что украинскую критическую инфраструктуру не смогут полностью обеспечить генераторами.