Шесть очередей отключений света: Украина готовится к зимним блэкаутам

В одном из регионов Украины готовятся отключать от света зимой не только бытовых потребителей, но и промышленность.

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Глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин предупредил, что в регионе зимой 2023/2024 могут ввести сразу шесть очередей отключения света. Причина: дефицит в энергосистеме. Об этом стало известно из сообщения Лунина в его Telegram-канале.

"Разработаны графики отключений электроэнергии, рассчитанные на шесть очередей. И графики ограничения для промышленных потребителей. К работе готовы 12 модульных котельных", — написал он.

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Он отметил, что каким именно будет дефицит электроэнергии пока непонятно. Более подробная информация появится только после старта отопительного сезона в регионе.

"В целом уровень подготовки к отопительному сезону – 70%. В области продолжается реконструкция семи котельных, а также сетей теплоснабжения. Кроме того, строят еще три котельных", — отметил Лунин.

Напомним, 25 июля директор Центра исследования энергетики Александр Харченко предупредил, что зима 2023-2024 годов может быть очень сложной. По его словам, в ходе боевых действий было уничтожено оборудование, восстановить которое за год невозможно. Поэтому украинская энергосистема будет более уязвимой к блэкаутам, эксперт советует населению запастись генераторами и павербанками.

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Тем временем 13 августа премьер Украины Денис Шмыгаль рассказал, что Российская Федерация скорее всего продолжит атаковать энергетическую систему Украины, поэтому сейчас решается вопрос, как защитить ее от вражеских обстрелов.

В то же время в компании "Укрэнерго" 27 июля заявили, что пока не знают, будут ли блэкауты в холодное время года. Но при этом посоветовали украинцам не избавляться от генераторов.