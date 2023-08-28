Шість черг відключень світла: Україна готується до зимових блекаутів

В одному з регіонів України готуються відключати від світла взимку не тільки побутових споживачів, а й промисловість.

Related video

Голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін попередив, що в регіоні взимку 2023/2024 можуть запровадити одразу шість черг вимкнення світла. Причина: дефіцит в енергосистемі. Про це стало відомо з повідомлення Луніна в його Telegram-каналі.

"Розроблено графіки відключень електроенергії, розраховані на шість черг. І графіки обмеження для промислових споживачів. До роботи готові 12 модульних котелень", — написав він.

Важливо

"Місяць-два без електропостачання": Львів готується до тривалих блекаутів, — Садовий (відео)

Він зазначив, що яким саме буде дефіцит електроенергії поки незрозуміло. Детальніша інформація з'явиться тільки після старту опалювального сезону в регіоні.

"Загалом рівень підготовки до опалювального сезону — 70%. В області триває реконструкція семи котелень, а також мереж теплопостачання. Крім того, будують ще три котельні", — зазначив Лунін.

Нагадаємо, 25 липня директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко попередив, що зима 2023-2024 років може бути дуже складною. За його словами, під час бойових дій було знищено обладнання, відновити яке за рік неможливо. Тому українська енергосистема буде більш вразливою до блекаутів, експерт радить населенню запастися генераторами і повербанками.

Важливо

Ракетами — по електростанціях: чи будуть взимку в Україні аварійні відключення

Тим часом 13 серпня прем'єр України Денис Шмигаль розповів, що Російська Федерація, найімовірніше, продовжить атакувати енергетичну систему України, тож наразі вирішується питання, як захистити її від ворожих обстрілів.

Водночас у компанії "Укренерго" 27 липня заявили, що поки не знають, чи будуть блекаути в холодну пору року. Але водночас порадили українцям не позбуватися генераторів.