Мифы о ГМО. Как в Украине собираются контролировать производство генетически модифицированных продуктов

Производство и продажа генетически модифицированных продуктов жестко регулируются во многих странах мира, но в Украине государственный надзор много лет заменялся дискуссиями в соцсетях и СМИ. Однако принятый недавно законопроект №5839 нацелен на урегулирование сферы ГМО в соответствии с европейскими практиками. Фокус исследовал, что это за закон, а также узнал о главных современных мифах вокруг продуктов ГМО.

Тема генетически модифицированных продуктов вызывает горячие споры не первый год. В то время, как сторонники ГМО говорят, что это — прогресс, часть нашей современной жизни и основа мировой продовольственной безопасности, противники пугают страшными последствиями употребления таких продуктов. Несколько лет назад отечественные потребители были настолько обеспокоены острой темой, что производители начали писать "без ГМО" даже на бутылках с водой.

Хотя ГМ-тема неоднозначно воспринимается широкой общественностью, ученые не сидят, сложа руки. Не успеет общество успокоиться относительно томатов с геном камбалы и пшеницы с геном скорпиона, как на свет появляются бобы с генами свиньи. И пока консерваторы подбирают приличные слова, чтобы выразить свое отношение к "бобам Франкенштейна", разработчики уверяют: "свиные бобы" смогут резко снизить нашу зависимость от животноводства, тем самым упростив некоторые связанные с этим этические, экономические и экологические проблемы.

Преимущества ГМО: от новых культур до инсулина

Генетически модифицированные продукты способны предложить множество преимуществ, ведь они создавались с положительной целью. Модификации могут продлить срок хранения продуктов, сделать культуры более устойчивыми к жаре или морозам, повысить устойчивость растения к вредителям и вирусам.

"Селекция — это очень длинная история, — объясняет эксперт Всемирного Банка Оксана Руженкова, — Для появления нового сорта любой культуры — зерновой, овощной, технической, масличной — нужно около 20 лет. Селекция работает в основном над выведением сортов и гибридов, устойчивых к каким-то проблемам — болезням, вредителям и тому подобное. ГМО — это метод селекции, который помогает директивно решить эти проблемы, и значительно быстрее, чем за 20 лет".

ГМО — это метод селекции, когда новый, более устойчивый к вирусам, сорт можно разработать значительно быстрее Фото: Pexels

Ярким примером пользы генетически модифицированных организмов эксперты называют помощь при диабете, которым болеют сотни миллионов людей в мире. Ранее инсулин получали из поджелудочных желез свиней и крупного рогатого скота. Но на это требовалось очень много органов животных, к тому же, у многих пациентов развивалась аллергия на животный инсулин. Сейчас инсулин, аналогичный человеческому, производят генно-модифицированные бактерии, а животный инсулин уже почти не используют.

Вслед за Европой: какое урегулирование вопросов по ГМО необходимо

Несмотря на озвученные плюсы, однозначного мнения относительно ГМ-продуктов нет ни в Украине, ни в мире. В то время, как в Бразилии, Аргентине, США к ГМО относятся достаточно лояльно, Европа движется по этому пути осторожно. По словам Руженковой, в Европе выращивание ГМ-культур сдерживается из-за перепроизводства агропродукции.

"ЕС вообще взял курс на близкое к органическому производство. Однако исследования в направлении ГМО ведут абсолютно все европейские селекционные компании, потому что это передовой научный метод, за которым будущее", — отметила эксперт.

Но мир не стоит на месте и, как стало известно в июле 2023-го, Европейская комиссия решила провести переоценку правил, касающихся ГМО. Идея такого пересмотра заключается в том, что более мягкие законы по ГМО могут способствовать разработке культур, устойчивых к различным вызовам, обеспечивая тем самым продовольственную безопасность. Кроме того, эксперты утверждают, что это позволит Европе идти в ногу с научными достижениями в этой области.

В августе 2023 года ВРУ, наконец, приняла закон, регулирующий большинство актуальных вопросов по ГМО Фото: Радио Свобода

Такие новости от европейских соседей подтолкнули к действиям и отечественных законотворцев. В августе Верховная Рада приняла законопроект №5839 "О государственном регулировании генетически-инженерной деятельности и государственном контроле за оборотом генетически модифицированных организмов и генетически модифицированной продукции для обеспечения продовольственной безопасности", который был зарегистрирован еще два года назад. Документ запрещает выращивание и ввоз ГМ-кукурузы, а также выращивание в течение 5 лет генетически модифицированных сахарной свеклы и рапса. Также закон предусматривает урегулирование правовых и организационных основ генетически-инженерной деятельности путем осуществления государственного надзора за использованием ГМО и оборотом генетически модифицированной продукции.

ГМО в Украине: по закону нет, а как на самом деле?

Эксперты в один голос говорят, что этот закон является евроинтеграционным. Он позволяет Украине выполнить обязательства в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС, а также приближает нас к полноправному членству в ЕС. Но, чтобы понять, что именно изменится, сначала надо проанализировать, что мы имеем по состоянию на сейчас.

В Украине сформировался серый и неконтролируемый рынок, в котором не существует надлежащих механизмов контроля со стороны государства за продукцией ГМО

"Сейчас вопрос использования ГМО урегулирован Законом "О государственной системе биобезопасности при создании, испытании, транспортировке и использовании генетически модифицированных организмов", который принят в мае 2007-го. За это время закон не претерпевал никаких существенных изменений, поэтому он является не то что несовершенным, а по сути не работает. В результате ГМО в Украине нет (ведь ничего не зарегистрировано), а по факту есть (участники рынка, особенно экспортеры зернобобовых, при проведении анализов часто сталкиваются с наличием ГМО в грузах, формируемых на экспорт). Таким образом, у нас сформировался серый и неконтролируемый рынок, в котором не существует как надлежащих механизмов контроля со стороны государства, так и механизмов, которые бы позволяли отслеживать наличие или отсутствие ГМО на всей цепи", — пояснила в комментарии Фокусу председатель Общественного союза производителей и потребителей бобовых Украины Антонина Скляренко. По ее словам, отсутствие эффективного регулирования и нарушение отдельными субъектами правил создает риски для бизнеса и для государства, которое пытается открывать рынки сбыта. А при условии систематических нарушений существует высокий риск потери экспортных рынков.

Принятый парламентом закон является имплементацией в законодательство Украины европейских правил регулирования сферы ГМО, говорит Скляренко. К тому же, понятные правила и требования, а также усиление ответственности за их нарушение — это детенизация рынка. Важным также является вопрос ограничений и запретов по выращиванию ГМ-культур, который всегда был острым и имеет как сторонников, так и противников. Главное, что закон предусматривает процедуру по введению таких запретов, аналогичную ЕС, а также ряд прямых ограничений по выращиванию некоторых культур.

Новый закон принимает ряд норм, которые аналогичны действующим нормам по ГМ-продуктам в Европейском Союзе Фото: pexels.com

"Закон №5839 нацелен на урегулирование сферы ГМО согласно европейским практикам . В нем не говорится о легализации ГМО, как это может казаться. В законе говорится об урегулировании сферы биологической безопасности и окружающей среды при выращивании ГМ-растений. Поэтому можно утверждать, что после имплементации наши поля не заполонит ГМО. Однако появятся правила работы с ГМО, утилизации ГМО и ГМ-продукции. Они будут регулировать работу как агропроизводителей, так и пищевой промышленности", — отметила в комментарии Фокусу Сюзанна Григоренко, исполнительный директор Семенной ассоциации Украины.

Принятый парламентом закон является имплементацией в законодательство Украины европейских правил регулирования сферы ГМО

Важным аспектом является то, что закон вводит понятия, которые являются разными между собой и которые не имели ранее определения: "генетически модифицированный организм", "генетически модифицированный источник", "генетически модифицированная продукция", "ГМ-продукция как пищевой продукт". Это позволит в дальнейшем развивать законодательную базу в соответствии с европейскими нормами регулирования, добавила эксперт.

Маркировка продуктов: почему закон больше для ЕС, чем для Украины

Одним из главных нововведений, которые увидят потребители, является обязательная маркировка продукции с указанием источника ГМО.

"То есть, если в изготовлении сладостей использовали ГМ-сырье, на нем должна быть соответствующая надпись. Однако это в дальнейшем не будет касаться продукции с долей ГМО менее 0,9%, — объясняет Сюзанна Григоренко. — По новому закону, потребитель сможет владеть полной информацией о том, какой вид ГМО был использован, и какой у него источник. Человек сам сможет выбирать, употреблять ли ему продукт с этим видом ГМО. В свою очередь, для аграриев изменились и конкретизировались правила работы с ГМО. В частности, прописаны ответственность и контроль службами, ответственность субъекта на всех этапах работы как субъекта генетически-инженерной деятельности. Также установлено, что должны появиться открытые Государственные реестры, например, разрешений на проведение деятельности, исследований и испытаний ГМО в открытой системе, субъектов, осуществляющих генетически-инженерную деятельность".

Принятый парламентом закон закон полностью вступит в силу только через 3 года Фото: Pexels

Закон также нормирует вопросы маркировки продукции и содержит нормы, которые важны для потребителя, соглашается Скляренко. "Мы должны знать, что покупаем, а также нас не должны вводить в заблуждение, когда, например мы покупаем "воду без ГМО", хотя вода вообще по своей природе не может содержать белок. Эти вещи четко урегулированы, а также предусмотрена ответственность за нарушение требований к маркировке", — говорит эксперт.

В то же время, исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов говорит: желание гармонизировать законодательство Украины с законодательством Европейского Союза вполне понятно, ведь мы подстраиваемся под их рынок. Однако есть и "побочные явления".

"Законы у нас принимаются очень часто, однако, к сожалению, есть большая проблема с их реализацией. Органы контроля часто подпадают под мораторий, или просто под давление, чтобы к некоторым игрокам рынка действующие нормы не применялись. Думаю, что и этот закон будет работать не для всех, а для "чужих". Кто "свой", а кто "чужой" будет определять существующая коррупционная система", — говорит эксперт.

По его мнению, в ЕС товары будут экспортироваться по всем правилам с честной маркировкой, а вот то, что будет попадать на украинский рынок, не обязательно будет соответствовать европейским требованиям, которые прописаны в законе. Со временем наши полки завалят продуктами с ГМО, и это понятный тренд, ведь эти продукты будут дешевле и доступнее. Украинский рынок беднее, здесь меньше контроля, к тому же, есть большие территории, где контролирующие органы вообще не знают, что происходит. Поэтому, подытожил Максим Несмиянов, этот закон касается украинского рынка в значительно меньшей степени.

Однако, возможно, все не так плохо, ведь время еще есть.

Новый закон касается и вопросов маркировки продуктов с содержанием или без ГМО Фото: Facebook

Сюзанна Григоренко обращает внимание, что закон полностью вступит в силу только через 3 года. За это время власть должна создать ряд подзаконных актов и документов, порядок регистрации, ведения официальных реестров, баз данных с открытой информацией и тому подобное. Только тогда мы начнем полностью понимать применение норм и чувствовать последствия этого закона, говорит глава НАУ. Так что впереди еще много работы.

"Завтра нам не нужно ожидать никаких изменений, — подытожила Антонина Скляренко, — Но эти три года мы должны использовать эффективно и быть готовыми к новым европейским правилам".

Основные мифы ГМО: "пластиковый вкус" и онкозаболевания

Учитывая вышесказанное, рано или поздно ГМ-продукты войдут в нашу жизнь всерьез и надолго. Поэтому было бы неплохо тщательно разобраться с тем, что они собой представляют и насколько обоснованы многочисленные "ГМ-страшилки".

Начнем с того, что многие уверены: сегодня практически все овощи-фрукты могут содержать ГМО, и доказательством этого является их "пластиковый вкус". Эксперты это категорически опровергают.

"Многие овощи сейчас выращиваются не на почве, а на гидропонике. Когда мы получаем с квадратного метра 45-50 кило огурцов, понятно, что это получается благодаря удобрениям, стимуляторам, средствам для улучшения завязывания и повышения коэффициента опыления. К тому же, эти растения не получают органики, то есть растут не на воздухе и солнце, а в теплице при искусственном освещении, поэтому и вкус не тот, даже если проводится опыление пчелами. Да, это не естественно, но это не ГМО. ГМ-овощей в Украине нет — ни легально, ни нелегально", — уверяет Оксана Руженкова.

Современные овощи имеют другой вкус не из-за ГМО, а из-за новых технологий выращивания, говорят эксперты Фото: Pexels

Второй популярный "ГМ-тезис" заключается в том, что ГМО-семена нужно покупать каждый раз новые. На этом наживается оригинатор, а производители продукции попадают к нему в кабалу.

Действительно, соглашается Руженкова, гибридные семена надо покупать каждый сезон. Но правда и в том, что это касается любых групп, кроме зерновой колосовой группы, картофеля и крупяных культур (проса, гречихи) — здесь мы имеем дело с сортами. А вот сахарная свекла, кукуруза, рапс, подсолнечник, лук, огурцы, томаты и другие овощи — это гибриды F1, которые при посеве семян дают расщепление с потерей качества. Поэтому каждый год нужны новые семена. ГМО здесь ни при чем — ГМО-технологии работают над повышением урожайности благодаря устойчивости к вредителям и болезням.

"Обратите внимание, что высоких урожаев овощей в тепличном производстве достигают благодаря комбинированию ряда стимуляторов, которые повышают техногенное воздействие на растение. И это абсолютно никого не пугает. Так и ГМО-технологии не должны никого пугать", — считает эксперт.

Пожалуй, самый популярный миф, связанный с ГМ-темой, заключается в том, что употреблять ГМО в пищу опасно. Мол, последствия могут быть очень печальными — от аллергий до онкозаболеваний. Здесь надо сказать, что исследования, которые "подтверждали" этот тезис, всегда имели громкий резонанс. В Украине лет 15 назад довольно живо обсуждались эксперименты с крысами, которые проводила российский биолог Ирина Ермакова. Исследовательница кормила крыс ГМ-соей и утверждала: такое ГМ-питание негативно влияет на половые органы и репродуктивные функции животных и их потомства, приводит к нарушению гормонального баланса, бесплодию и раку. Однако эти результаты научное сообщество не убедили. Работы Ермаковой критиковали за нарушения в организации эксперимента и некорректную обработку полученных данных.

Исследования продуктов с ГМО биолога Ирины Ермаковой были проведены с серьезными нарушениями Фото: Pixabay

Надо сказать, что исследований с аналогичными выводами было несколько, и все они проводились с нарушениями. Например, французский биолог Сералини для своих экспериментов брал крыс линии Sprague Dawley, которые используются для исследований онкозаболеваний. Крыс этой линии можно кормить чем угодно — у 80% из них в любом случае будет рак, такова генетика. А для подобных исследований нужно было брать крыс линии Wistar.

Что касается Ермаковой, то она некорректно предоставила данные о происхождении своей ГМО-составляющей рациона, кормила крыс обеих групп непригодным в принципе кормом, провела опыт на малом количестве особей, нарушала методику содержания как опытной, так и контрольной групп. Иногда контрольная группа имела процент заболеваний даже выше, чем подопытная!

Шума тогда было много. Сделали ужасные фото, запустили их в интернет, часто выступали на конференциях, телевидении и радио. Позже опыты Ермаковой повторили ее же российские коллеги, только уже с соблюдением лабораторных норм, и получили совсем другие результаты. Но широкой общественности они уже были неинтересны.

И, пожалуй, самый фантастический миф заключается в том, что измененные гены картофеля или сои могут при частом употреблении изменить геном человека. Генетики даже не знают, что тут сказать, и предполагают: возможно, дело в убеждении, что гены содержат только ГМО-растения?

Если человек ест генетически модифицированные овощи, это не означает, что гены растений каким-то образом взаимодействуют с генами человека, ученые это полностью отрицают

Но это не так: гены содержатся в любой клетке животного или растения. Во всем, что мы едим, есть куча чужеродных генов. Все это попадает в наш желудок и благодаря соляной кислоте расщепляется до простых органических веществ, то есть всасывается в кровь совсем не в том виде, в котором попадает в организм. И если мы съели апельсин или рыбу, это не значит, что их гены встроились в нашу ДНК.

"Модифицированные гены из картофеля или сои не могут проникнуть в гены человека, а тем более — изменить их. Наша ДНК надежно защищена от генов из продуктов, которые мы употребляем", — отмечают эксперты компании "Фармак".

Кстати, сегодня существует только один вид животных с ГМО — это лосось AquAdvantage. В ген маленького, но вкусного лосося, встроили ген другого лосося, контролирующий быстрый рост. После нескольких лет исследований в США решили, что лосось AquAdvantage безопасен для человека и окружающей среды и разрешили есть американцам генетически модифицированную лососину.

В США признали полностью безопасным ГМ-лососину AquAdvantage Фото: Getty Images

"Уверена, что против ГМО могут выступать только малообразованные люди, — подытожила Оксана Руженкова, — Я на стороне легализации, урегулирования и селекционеров, работающих в этом направлении. Подчеркиваю: ничего страшного потребителю не грозит. Продукция будет проходить жесткий контроль, а покупатель сам будет решать, покупать ГМ-продукт или нет. К тому же, законопроект инициировало правительство, то есть государство, которому нужно искать дополнительные доходы во время войны. Государство заходит в сегмент, в котором царит определенная вакханалия. Новый закон позволит, например, санкционированно продавать отдельно ГМ-продукты и не ГМ (значительно дороже), а не смешивать все вместе и таким образом снижать общую стоимость продукции. Это логично и справедливо. Надеюсь, вскоре нам не нужно будет опровергать мифы, которые родились на пустом месте".