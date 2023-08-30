Время расплаты: в Евросоюзе подготовили план наказания для РФ за войну в Украине

По словам официального представителя Еврокомиссии Кристиана Виганда, план по использованию арестованных активов России учитывает позиции всех государств-членов Европейского Союза.

У Еврокомиссии уже есть юридически обоснованные причины для использования замороженных активов России. Подробный план касательно этого вопроса будет представлен в ближайшее время. Об этом в ходе видеобрифинга 29 августа сказал официальный представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд,

По его словам, изучением этого вопроса занималась Еврокомиссия совместно с испанским председательством Совета ЕС. Был проведен целый комплекс мер для того, чтобы союзники могли распоряжаться замороженными российскими активами.

"Мы можем сделать юридическое предложение, учитывающее обмен мнениями с государствами-членами ЕС. Идут интенсивные контакты с нашими партнерами по G7, потому что важно обеспечить хорошую международную координацию", — объяснил политик.

В то же время Виганд так и не сообщил, когда именно будет сделано предложение об использовании замороженных российских активов. При это он добавил, что законодательное предложение об использовании замороженных российских активов в интересах Украины может быть выдвинуто Еврокомиссией осенью.

Почему ЕС до сих пор не передал Украине арестованные активы РФ

Экономист, член общества финансовых аналитиков Виталий Шапран еще в начале 2023 года рассказывал Фокусу, что процесс создания соответствующей правовой базы может растянуться на годы даже в условиях консенсуса в отношении судьбы российских активов.

Но с конфискацией активов агрессора согласны не все страны из ЕС. Поэтому схема с перечислением Украины процентов, действительно, выглядит целесообразной временной мерой.

Напомним, что Соединенные Штаты и Европа уже долгое время изучают вопрос, как заплатить за восстановление Украины после войны. Предполагаемые затраты выросли до 500 миллиардов долларов, а некоторые эксперты называют цифры до 1 триллиона долларов. Добавим также, что в США еще в конце 2022 года приняли законодательные изменения, открывшие возможность использования замороженных средств россиян для нужд Украины.

Также Фокус писал, что лидеры ЕС уже предупредили Еврокомиссию, что согласятся на передачу арестованных активов России Украине только при условии юридического обоснования.