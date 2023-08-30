В Минэкономики рассказали, как власть планирует вернуть украинцев обратно на родину

По словам министра экономики Юлии Свириденко, в рамках стимулирования украинцам, которые вернулись или планируют вернуться, будет предоставлена помощь и инструменты для начала или развития предпринимательской деятельности.

В Украине находится в стадии разработки законопроект, целью которого является введение системы стимулирования для тех, кто вернулся или планирует вернуться на родину. Об этом рассказала "24 каналу" министр экономики Юлия Свириденко.

В связи с началом полномасштабной военной агрессии множество украинцев были вынуждены покинуть страну, чтобы обеспечить свою безопасность. По оценкам правительства, около 5 миллионов граждан покинули Украину, из которых значительная часть не планирует возвращаться. Несмотря на это, сейчас власти рассматривают меры для возвращения украинцев на родину.

"На данный момент мы разрабатываем законопроект, который включает в себя программу экономической реинтеграции для украинцев, длительное время проживших и работавших за границей. Нам необходимо создать механизмы, способствующие их возвращению, а также инвестированию заработанных средств в украинскую экономику и развитию малого предпринимательства", — отмечает эксперт.

Согласно представленному законопроекту, будет введена система стимулирования для украинцев, которые вернулись или планируют вернуться на родину. В рамках этой системы будет предоставлена помощь и инструменты для начала или развития предпринимательской деятельности.

На данный момент законопроект уже разработан и проходит процедуру внутреннего согласования в Министерстве экономики Украины.

"Нам важно начать создавать условия для возвращения ветеранов уже сейчас, без ожидания окончания конфликта. Я убеждена, что с нашей настойчивостью и решимостью Украина освободит все оккупированные территории, после чего нас ожидает грандиозное восстановление страны — современной, комфортной и ориентированной на потребности людей", — говорит Юлия Свириденко.

Напомним, 29 августа сообщалось, что в Германии размер базовой выплаты по безработице собираются повысить в 2024 году. Родители-одиночки или одинокие взрослые будут получать 563 евро (сейчас 502 евро).