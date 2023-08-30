Купить валюту на карту: Приватбанк открыл продажи долларов в приложении

Воспользоваться услугой можно в мобильном приложении, поэтому физически посещать отделение "ПриваБанка" не придется.

Клиенты ПриватБанка снова могут покупать валюту онлайн. Продажа валюты с 29 августа происходит по текущему карточному курсу банка, сообщили в пресс-службе финучреждения.

Сообщается, что купить доллары и евро можно в мобильном приложении "Приват24". Отмечается также, что банк учел требование Национального банка Украины, поэтому на проведение таких операций будет установлен лимит. То есть всего можно будет купить не более 50 тысяч гривен в месяц.

Как купить валюту онлайн в ПриватБанке

Как уже упоминалось выше, валюта доступна в продаже в мобильном приложении "Приват24". Так, чтобы купить валюту, нужно зайти в меню "Переводы на карты" и выбрать свою гривневую карту, с которой будут списаны средства, и карту в американских долларах или евро. На нее и будут зачислены деньги.

Если клиент ранее не пользовался валютной карточкой, тогда он сможет бесплатно оформить интернет-карту в долларах или евро. Воспользоваться услугой тоже можно в мобильном приложении, поэтому физически посещать отделение "ПриваБанка" не нужно.

Напомним, 28 августа Национальный банк решил изменить правила продажи валюты гражданам Украины, о чем идет речь в постановлении регулятора №104. В частности, с 29 числа вводятся следующие изменения:

больше не действует требование предоставлять подтверждение или обязательство, если гражданину нужно безналично купить валюту. Однако лимиты будут существовать и дальше: в течение месяца можно обменять не более 50 тысяч гривен в одном банке;

граждане могут безналично покупать валюты на 200 тысяч гривен (ранее — на 100 тысяч гривен), чтобы потом положить на депозит от трех месяцев.

В пресс-службе НБУ подчеркнули, что новые правила помогут "минимизировать множественность обменных курсов, а граждане начнут покупать больше валюты за безнал".

Отметим, с июля 2023 года в Украине продолжается вводимая НБУ Стратегия смягчения валютных ограничений. Так, 19 августа были внесены изменения в торговлю валютой. Также регулятор хочет улучшить информирование людей в местах торговли иностранной валютой. В Нацбанке уверены, что в случае возникновения спорных ситуаций указанные изменения будут способствовать лучшему информированию клиентов о контактах для обращений и сообщений о нарушениях при обмене валют.