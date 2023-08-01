Дешевые кредиты – осенью: ожидать ли украинцам низких ставок

НБУ снизил учетную ставку с 25% до 22%. Этот показатель оказывает влияние на стоимость депозитов и кредитов в Украине. Опрошенные Фокусом эксперты говорят: банки уже начали снижать ставки по вкладам, однако новых кредитных ставок еще предстоит подождать.

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Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку с 25 до 22%. Согласно сообщению регулятора, цикл снижения учетной ставки начался раньше апрельского прогноза. Это стало возможным благодаря:

более стремительному, чем ожидалось, снижению инфляции;

продолжительной устойчивой ситуации на валютном рынке;

высокому уровню международных резервов;

результативности предварительных мер по повышению привлекательности гривневых активов.

"Это решение с одной стороны поддержит восстановление экономики в условиях сохранения макрофинансовой стабильности, с другой – позволит сохранить привлекательность гривневых сбережений", — говорится в сообщении НБУ.

Некоторые банки уже снизили ставки по депозитам на 1 – 3%, говорят эксперты Фото: pixabay.com

Опрошенные Фокусом эксперты говорят: ставки по депозитам и кредитам тоже претерпевают изменения, однако не сразу.

"Учетная ставка напрямую влияет на стоимость денег для банков, но это не деньги на долгий срок. Это деньги овернайт, то есть на одну ночь или три месяца. На это повлияет сразу — снижение примерно на такой же размер. Кредиты, долгосрочные депозиты — влияние на них имеет определенный временной лаг", — заметил глава инвесткомпании "Универ" Тарас Козак.

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Некоторые банки уже начали предлагать более низкие ставки по депозитам, однако проценты по кредитам снижать не спешат.

"Я видел новости, что некоторые банки снизили ставки по депозитам на 3%, некоторые на 2%, некоторые на 1%. То есть, реакция рынка произошла. По кредитам я не видел такой информации еще. Трансмиссия изменения ставки, трансмиссия монетарной политики не проходит быстро, некоторое время, на мой взгляд, еще не будет проходить", — заметил финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Тарас Козак обратил внимание, что волна роста ставок по депозитам не закончилась. Это может несколько компенсировать понижение процентов по вкладам.

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"Имеем две противоположные тенденции — ставки росли, сейчас Нацбанк снизил стоимость денег. Поэтому интересно будет посмотреть. Но я думаю, что в среднем они немного снизятся", — отметил эксперт.

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Уменьшение учетной ставки потянет вниз и ставки по ссудам в течение трех-шести месяцев, говорит Тарас Козак.

"Ставка по кредитам, которые сегодня выдает банковский сектор, в большей степени зависит от государственных программ "5-7-9", — пояснил эксперт. — Большинство агро-, производственных компаний имели возможность привлекать эти кредиты по ставке сниженной, потому что часть компенсирует бюджет. Поэтому не думаю, что здесь что-нибудь изменится. Для тех компаний, которые не попадают под программу, для них ситуация улучшится — ставки упадут на 1-3%".

Для компаний, которые могут участвовать в программе "5-7-9", ничего не изменится, а для других бизнесов ситуация с кредитованием несколько улучшится.

Впрочем, существенного удешевления ссуд не стоит ожидать, говорит Андрей Шевчишин.

"Стоимость ресурсов для банков снижается, но кредитный импульс достаточно низкий, поскольку есть недоверие к банкам с одной стороны, есть масштабное недоверие банков к клиентам, поскольку платежеспособный спрос нестабильный, неравномерный, банки ухудшают кредитные рейтинги, боятся кредитовать, да и сама экономика не имеет таких зон заработка, чтобы покрывать ставку по кредиту более 25%, которую сейчас мы наблюдаем на рынке", — резюмировал Шевчишин.

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Напомним, в Украине в июне показатель инфляции впервые с начала полномасштабного вторжения снизился до самого низкого уровня – 12,8% по сравнению с июнем 2022 года. Если в начале войны индекс потребительских цен ежемесячно повышался на 3-4%, то за последние 12 месяцев темпы снизились до 1%.

Также Фокус писал, что президент Зеленский подписал законопроект, вернувший довоенные правила для бизнеса. В частности, с 1 августа отменен спецрежим единого налога в 2% от суммы дохода и право на освобождение ФОТ от уплаты единого налога (кроме прифронтовых территорий).