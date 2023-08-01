Дешеві кредити — восени: чи очікувати українцям низьких ставок

НБУ знизив облікову ставку з 25% до 22%. Цей показник впливає на вартість депозитів та кредитів в Україні. Опитані Фокусом експерти кажуть: банки вже почали знижувати ставки за вкладами, однак нових кредитних ставок ще треба почекати.

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Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку з 25% до 22%. Згідно з повідомленням регулятора, цикл зниження облікової ставки розпочався раніше за квітневий прогноз. Це стало можливим завдяки:

стрімкішому, ніж очікувалося, зниженню інфляції;

тривалій стійкій ситуації на валютному ринку;

високому рівню міжнародних резервів;

результативності попередніх заходів з підвищення привабливості гривневих активів.

"Це рішення з одного боку підтримає відновлення економіки в умовах збереження макрофінансової стабільності, з іншого – дасть змогу зберегти привабливість гривневих заощаджень", — йдеться у повідомленні НБУ.

Деякі банки вже знизили ставки за депозитами на 1 - 3%, кажуть експерти Фото: pixabay.com

Опитані Фокусом експерти кажуть: ставки за депозитами та кредитами теж зазнають змін, однак не одразу.

"Облікова ставка напряму впливає на вартість грошей для банків, але це не гроші на довгий строк. Це гроші овернайт, тобто на одну ніч, або три місяці. На це вплине одразу — зниження приблизно на такий же розмір. Кредити, депозити довгострокові — вплив на них має певний часовий лаг", — зауважив голова інвесткомпанії "Універ" Тарас Козак.

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Деякі банки вже почали пропонувати нижчі ставки за депозитами, однак відсотки за кредитами знижувати не поспішають.

"Я бачив новини, що деякі банки знизили ставки за депозитами на 3%, деякі на 2%, деякі на 1%. Тобто реакція ринку відбулась. За кредитами я не бачив такої інформації ще. Трансмісія зміни ставки, трансмісія монетарної політики не проходить швидко, деякий час, на мій погляд, ще не буде проходити", — зауважив фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Тарас Козак звернув увагу на те, що хвиля зростання ставок за депозитами не закінчилася. Це може дещо компенсувати зниження відсотків за вкладами.

Істотного подешевшання позик очікувати не варто, зокрема, через низьку довіру банків до клієнтів та навпаки, застерігають фахівці Фото: УНІАН/Гонтар Володимир

"Маємо дві протилежні тенденції — ставки зростали, зараз Нацбанк знизив вартість грошей. Тому цікаво буде подивитися. Але я думаю, що в середньому вони трішки знизяться", — зауважив експерт.

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Зменшення облікової ставки потягне донизу й ставки за позиками упродовж трьох-шести місяців, каже Тарас Козак.

"Ставка за кредитами, які сьогодні видає банківський сектор, більшою мірою залежить від державних програм "5-7-9", — пояснив експерт. — Більшість агро-, виробничих компаній мали можливість залучати ці кредити за ставкою зниженою, бо частину компенсує бюджет. Тому не думаю, що тут щось зміниться. Для тих компаній, які не потрапляють під програму, для них ситуація покращиться — ставки впадуть на 1-3%".

Для компаній, які можуть брати участь у програмі "5-7-9" нічого не зміниться, а для інших бізнесів — ситуація з кредитуванням дещо покращиться

Утім, істотного подешевшання позик не варто очікувати, каже Андрій Шевчишин

"Вартість ресурсів для банків знижується, але кредитний імпульс досить низький, оскільки є недовіра до банків з одного боку, є масштабна недовіра банків до клієнтів, оскільки платоспроможний попит нестабільний, нерівномірний, банки погіршують кредитні рейтинги, бояться кредитувати, та й сама економіка не має таких зон заробітку, щоб покривати ставку за кредитом більш, ніж 25%, яку зараз ми спостерігаємо на ринку", — резюмував Шевчишин.

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Нагадаємо, в Україні у червні показник інфляції вперше з початку повномасштабного вторгнення знизився до найнижчого рівня — 12,8% порівняно з червнем 2022 року. Якщо на початку війни індекс споживчих цін щомісяця підвищувався на 3-4%, то за останні 12 місяців темпи знизилися до 1%.

Також Фокус писав, що президент Зеленський підписав законопроєкт, який повернув довоєнні правила для бізнесу. Зокрема, з 1 серпня скасований спецрежим єдиного податку 2% від суми доходу та право на звільнення ФОП від сплати єдиного податку (крім прифронтових територій).