НБУ підвищив облікову ставку до 14,5 %: для чого і на що це вплине

Нацбанк підвищив облікову ставку для зупинки різкого зростання інфляції. Економісти розходяться в думках щодо доцільності цього кроку.

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З 24 січня облікова ставка НБУ зросла до 14,5%. Таке рішення ухвалили для боротьби з високою інфляцією, яка у 2024 році сягнула 12%. Про це повідомила пресслужба Національного банку України.

Нацбанк підвищив облікову ставку, щоб підтримати стійкість валютного ринку та поступово знизити інфляцію, пояснюють у пресцентрі. За оцінками фахівців інституції, завдяки цьому рішенню та зменшенню цінового тиску наприкінці 2025 року інфляція сповільниться до 8,4%, а у 2026 році – до цілі 5%.

Крім облікової ставки, НБУ підвищує ставки за депозитними сертифікатами овернайт (14,5%), тримісячними депозитними сертифікатами (17,0%) та кредитами рефінансування (17,5%).

Голова центрального банку Андрій Пишний під час брифінгу 23 січня сказав, що НБУ підвищив облікову ставку не востаннє й "імовірно, продовжить посилення процентної політики на найближчих засіданнях правління з питань монетарної політики в разі збереження ознак стійкості інфляційного тиску та загрози розбалансування інфляційних очікувань".

Облікова ставка НБУ зросла до 14,5%: що кажуть економісти

Президент інвестиційної групи "УНІВЕР" Тарас Козак зазначив у коментарі "РБК-Україна", що такі заходи показали свою ефективність у минулі роки. На його переконання, те, що ставка НБУ зросла до 14,5%, "виглядає виправданим" рішенням, зважаючи на торішній ріст цін.

Водночас експерт зауважив, що в цьому питанні значення мають не лише монетарні чинники.

"Насамперед на інфляцію впливає здорожчання споживчих товарів, зокрема харчових продуктів та овочів", — сказав Козак.

Іншими важливими факторами є підвищення заробітних плат і проблеми з енергопостачанням через обстріли України Росією.

На думку заступника директора Національного інституту стратегічних досліджень Ярослава Жаліла, проблемою є те, що НБУ підвищив ставку до 14,5% під впливом двозначної інфляції минулого року. За таких умов облікова ставка НБУ може не мати значного впливу на ситуацію.

"Ми зараз маємо справу з інфляцією витрат, тобто ціни ростуть через збільшення витрат. На це значно впливає війна, яка призводить до додаткових витрат, пов'язаних із її наслідками. Від відновлення бізнесу і будівель до проблем із постачанням електричної енергії, що змушує багато підприємств використовувати генератори або інші альтернативні джерела енергії. В результаті зростають витрати на виробництво та обслуговування", — пояснив експерт.

Те, що Нацбанк підвищив облікову ставку, може спричинити уповільнення економічного розвитку, сказав економіст Олександр Савченко в коментарі УНН. Він зауважив, що облікова ставка НБУ впливає на кредити: її підвищення зробить їх дорожчими та знижує попит на них, а це призводить до скорочення економічної активності.

Нагадаємо, 24 січня Фокус писав, що найбільші банки України підписали меморандум про введення лімітів на грошові перекази з 1 лютого. Для окремих категорій банківських клієнтів встановлять ліміт у розмірі 50 тисяч грн.

17 січня заступниця голови НБУ Катерина Рожкова роз'яснила, кого з українців торкнуться обмеження карткових переказів.