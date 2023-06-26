Удар по банковской тайне: должникам будут блокировать доступ к депозитам

В парламенте зарегистрирован законопроект, который обяжет все банки подключиться к системе автоматизированного ареста средств. Также они должны будут оповещать государственных и частных исполнителей о деньгах на депозитном счете должника и не продлевать депозитные договоры.

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Сегодня менее десяти банков подключены к автоматизированной системе исполнения производств и взаимодействуют с исполнителями. Это затрудняет взыскание средств в счет погашения долгов. Поэтому в правительстве решили усовершенствовать систему, чтобы мотивировать должников начинать платить долги. Об этом пишет Фокус в новой статье "Ваш счет арестован". Как парламент собирается улучшить взыскание долгов".

Как рассказала юрист практики разрешения споров юридической компании Arzinger Ирина Гутник, даже при наличии средств на счете автоматически списать их для исполнения решения в рамках исполнительного производства невозможно. Между тем, новый правительственный законопроект № 9363 нацелен усовершенствовать этот процесс.

Что предлагает законопроект №9363

Авторы инициативы предлагают автоматизировать взаимодействие исполнителей с государственными органами, банками, другими финансовыми учреждениями, небанковскими поставщиками платежных услуг, эмитентами электронных денег. При этом, подключение банков, других финучреждений к информационному взаимодействию (автоматизированному аресту средств) будет обязательным.

После окончания договора депозита банки будут накладывать арест на средства в счет погашения долга

"После принятия закона банковские учреждения по требованию исполнителя (государственного или частного) должны не продолжать с должником депозитные договоры и извещать исполнителей о сумме депозита, а после окончания договора депозита — накладывать арест на средства в счет погашения долга", — говорит Максим Боярчуков, управляющий партнер юридической компании "Максим Боярчуков и Партнеры".

Банки не будут продлевать депозитные договоры должникам, если законопроект примут Фото: pexels.com

Такое нововведение нарушает банковскую тайну, считает Игорь Лавриненко, советник, адвокат юридической фирмы TOTUM.

"Своего рода существующая система "банковской тайны" будет существенно сужена в этой ситуации, поскольку банк/финансовое учреждение просто обязаны будут сообщать исполнителям об имеющихся открытых счетах, и, соответственно, наличие нарушения указанной обязанности может служить довольно невыгодными для банка последствиями со стороны того же НБУ", — отметил он.

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Инициатива несовершенна: что стоит изменить

По мнению Ирины Гутник, законодателю стоило больше поразмышлять над законодательной техникой и..:

проанализировать, нет ли необходимости одновременно внести изменения и в Гражданский кодекс Украины относительно режима депозита, порядка взыскания как самого вклада, так и процентов;

в самом законопроекте непонятны и одновременно нелогичные нормы относительно запрета продлевать депозитный договор.

"В условиях, что пребывание средств на депозите не препятствует их взысканию, то и продолжение или нет такого договора значения не имеет. В таком случае должен применяться общий порядок взыскания средств (выявление-арест-списание)", — отметила специалист.

Напомним, информация о задолженности украинцев за электроэнергию будет отображаться в их кредитной истории. По словам генерального директора компании YASNO, которая входит в группу ДТЭК, Сергея Коваленко, чтобы побудить клиентов более ответственно относиться к оплате за использованную электроэнергию, YASNO периодически будет передавать информацию о задолженности бытовых клиентов в "Украинское бюро кредитных историй".

Также Фокус писал, что в Верховной Раде появился законопроект, согласно которому некоторым украинцам хотят разрешить пользоваться средствами на арестованных счетах. Так, на период до прекращения или отмены военного положения военнослужащие Вооруженных сил Украины, других образованных согласно законам Украины военных формирований и правоохранительных органов специального назначения, Государственной специальной службы транспорта, Государственной службы специальной связи и защиты Украины, на средства которых наложен арест, могут осуществлять расходные операции с текущего счета без ограничений.