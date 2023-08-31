С Европой было лучше: в РФ подсчитали убытки "Газпрома" без денег Запада

Чистая прибыль российского монополиста, потерявшего 40% выручки, сократилась более чем в восемь раз.

План России начать газовую войну против Евросоюза и параллельно полномасштабное вторжение в Украину, чтобы лишить нашу страну поддержки Запада, провалился. Тем временем "финансовая подушка" российского газового монополиста "Газпром" на фоне потери европейских клиентов и выручки стремительно сдувается: компания ежедневно теряет по 16 млрд рублей, пишет Moscow Times.

Отмечается, что до войны размер "денежной подушки" "Газпрома был на уровне 2 013 трлн рублей (18 млрд долларов). Размер денежных запасов можно сравнить с золотовалютными резервами таких стран, как Аргентина, Марокко или Египет.

Но эти деньги начали быстро испаряться с началом полномасштабной войны против Украины. Так, к концу 2022 года от этих запасов осталось 1,157 трлн рублей (9 млрд долларов), а по состоянию на 30 июня 2023-го у "Газпрома" уже есть только 683 млрд (5,3 млрд долларов).

"Отключив газ большинству европейских клиентов и сократив добычу на четверть по сравнению с довоенными уровнями, "Газпром" потерял 40% выручки", — сказано в публикации.

Теперь у "Газпрома" фактически нет возможности финансировать программы газификации и строить новые трубопроводы. Операционный денежный поток компании покрыл лишь половину капитальных затрат.

Также чистый денежный поток "Газпрома" (разница между поступлениями на счета и оттоком) стал отрицательным — минус 507 млрд рублей (3,9 млрд долларов).

Тем временем Россия активно поставляет европейским странам сжиженный природный газ. Так, по информации The Financial Times, за семь месяцев 2023 года импорт сжиженного газа из России в страны ЕС вырос на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Такие страны, как Испания и Бельгия теснее всего сотрудничают с агрессором, занимая второе и третье места в списке крупнейших мировых импортеров сжиженного природного газа

В то же время 11 августа агентство Bloomberg писало, что российская экономика демонстрирует признаки восстановления от кризиса, вызванного международными санкциями. Так, экономика РФ демонстрировала рост четыре квартала подряд после спада более чем на 4% год назад. Ожидается, что она может вернуться к довоенному уровню уже в 2024-м году.