В Украине планируют частично отменить бюджетный формат обучения: что происходит

Замглавы МОН заявил, что государственное финансирование будет сохранено для определенных специальностей, в частности медицины, образования, естественных наук.

В Министерстве образования и науки Украины (МОН) хотят реализовать идею, согласно которой студенты-бюджетники некоторых специальностей будут переведены на грантовое финансирование. Об этом написал на своей странице в социальной сети Facebook замминистра Михаил Винницкий.

По его словам, уже готова новая концепция финансирования высшего образования — через формульное распределение и введение грантов. Благодаря этому у государства появится возможность финансировать обучение студентов совместно с частным сектором. При этом гранты не будут покрывать полную стоимость учебы.

"Если коротко: мы думаем государственное финансирование сохранить на 100% на бакалавриате для определенных специальностей (медицина, образование, естественные науки и так далее), а другие специальности перевести на гранты. Тогда количество абитуриентов, у которых потом будет госфинансование в учебном заведении, увеличится на 30−40% (но поддержка будет неполная)", — написал он.

Он отметил, что также предусматривается монетизация льгот. Финансовую поддержку получат льготники после того, как станут студентами высших учебных заведений. То есть гарантированного бюджетного места, независимо от результатов ВНО, у них больше не будет.

Винницкий добавил, что новая концепция системы государственного финансирования высшего образования будет представлена ​​на ближайшем заседании комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций.

"Если депутаты одобрят концепцию, приступим к разработке конкретных законопроектов", — подчеркнул замглавы Министерства образования Михаил Винницкий.

19 апреля 2023 года в МОН предложили отчислять студентов из ВУЗов за плагиат. В случае применения процедуры отчисления за плагиат, в отношении студента пообещали соблюдать все предусмотренные законом права учащегося. Также напомним, что 12 октября 2022 года Кабмин решил перевести на обучение за счет государства украинских студентов, проживающих в оккупации, а также выехавших с захваченных территорий.