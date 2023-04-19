Украинских студентов хотят отчислять из ВУЗов за плагиат: предложение МОН

Новые поправки о процедуре отчисления за плагиат, по информации ведомства, требуют соблюдения законных прав студента. Завершение обсуждения запланировано на 10 мая.

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В Министерстве образования и науки предлагают включить факт плагиата (нарушения академической добропорядочности) в перечень оснований для отчисления студента из ВУЗа. Об этом сообщается 19 апреля на официальном сайте МОН.

Сообщается, что соответствующая норма содержится в проекте "Положения о порядке отчисления, прерывания обучения, восстановления и перевода лиц, обучающихся в высших учебных заведениях".

Как студентов будут отчислять за плагиат

В документе предусмотрено, что факт применения соискателем высшего образования плагиата должен быть прежде всего изначально выявлен и установлен в соответствии с официальной процедурой — утвержден коллегией управления ВУЗа.

Указано, что в случае осуществления процедуры отчисления учащегося за плагиат обязательно должны быть соблюдены предусмотренные законом права студента, в отношении которого был поднят вопрос о плагиате.

При соблюдении всех вышеописанных правил студента могут отчислить в порядке "привлечения к академической ответственности за плагиат" в соответствии с положением об организации образовательного процесса в ВУЗах.

Проект новой редакции на сайте МОН вынесли для общественного обсуждения, которое продлится до 10 мая.

Напомним, на днях журналисты Фокуса анализировали, могут ли в Украине мобилизовать учащихся университетов и колледжей, и какие документы нужны учащимся учебных заведений для подтверждения права на отсрочку.

12 октября 2022 года Кабмин решил перевести на обучение за счет государства украинских студентов, проживающих в оккупации, а также выехавших с захваченных территорий.