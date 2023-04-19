Украинских студентов хотят отчислять из ВУЗов за плагиат: предложение МОН
Новые поправки о процедуре отчисления за плагиат, по информации ведомства, требуют соблюдения законных прав студента. Завершение обсуждения запланировано на 10 мая.
В Министерстве образования и науки предлагают включить факт плагиата (нарушения академической добропорядочности) в перечень оснований для отчисления студента из ВУЗа. Об этом сообщается 19 апреля на официальном сайте МОН.
Сообщается, что соответствующая норма содержится в проекте "Положения о порядке отчисления, прерывания обучения, восстановления и перевода лиц, обучающихся в высших учебных заведениях".
Как студентов будут отчислять за плагиат
В документе предусмотрено, что факт применения соискателем высшего образования плагиата должен быть прежде всего изначально выявлен и установлен в соответствии с официальной процедурой — утвержден коллегией управления ВУЗа.
Указано, что в случае осуществления процедуры отчисления учащегося за плагиат обязательно должны быть соблюдены предусмотренные законом права студента, в отношении которого был поднят вопрос о плагиате.
При соблюдении всех вышеописанных правил студента могут отчислить в порядке "привлечения к академической ответственности за плагиат" в соответствии с положением об организации образовательного процесса в ВУЗах.
Проект новой редакции на сайте МОН вынесли для общественного обсуждения, которое продлится до 10 мая.
Напомним, на днях журналисты Фокуса анализировали, могут ли в Украине мобилизовать учащихся университетов и колледжей, и какие документы нужны учащимся учебных заведений для подтверждения права на отсрочку.
12 октября 2022 года Кабмин решил перевести на обучение за счет государства украинских студентов, проживающих в оккупации, а также выехавших с захваченных территорий.