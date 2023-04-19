Українських студентів хочуть відраховувати з ВНЗ за плагіат: пропозиція МОН

Нові поправки щодо процедури відрахування за плагіат, за інформацією відомства, вимагають дотримання законних прав студента. Завершення обговорення заплановане на 10 травня.

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У Міністерстві освіти та науки пропонують включити факт плагіату (порушення академічної доброчесності) до переліку підстав для відрахування студента з ВНЗ. Про це повідомляється 19 квітня на офіційному сайті МОН.

Повідомляється, що відповідна норма викладена у проєкті "Положення про порядок відрахування, переривання навчання, відновлення та переведення осіб, що навчаються у вищих навчальних закладах".

Як студентів відраховуватимуть за плагіат

У документі передбачено, що факт застосування претендентом на вищу освіту плагіату має бути перш за все спочатку виявлено та встановлено відповідно до офіційної процедури — затверджено колегією управління ВНЗ.

Вказано, що у разі здійснення процедури відрахування учня за плагіат обов'язково мають бути дотримані передбачені законом права студента, щодо якого було порушено питання про плагіат.

За дотриманням всіх вищезазначених правил студента можуть відрахувати у порядку "притягнення до академічної відповідальності за плагіат" відповідно до положення про організацію освітнього процесу у ВНЗ.

Проєкт нової редакції на сайті МОН винесли для громадського обговорення, що триватиме до 10 травня.

Нагадаємо, днями журналісти Фокусу аналізували, чи можуть в Україні мобілізувати студентів університетів та коледжів, та які документи потрібні учням навчальних закладів для підтвердження права на відстрочку.

12 жовтня 2022 року Кабмін вирішив перевести на навчання за рахунок держави українських студентів, що проживали в окупації, а також виїхали з окупованих територій.