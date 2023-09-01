Украинцы имеют право на ежемесячные надбавки к пенсиям: кто получит дополнительные выплаты

Действующим законодательством предусмотрено несколько видов надбавок к пенсионным выплатам, среди которых выплаты за содержание ребенка, донорство и дополнительный стаж.

Украинские пенсионеры могут получить доплаты к своей пенсии. Фокус расскажет, кто из пенсионеров имеет право на дополнительные выплаты.

Надбавка к пенсии за содержание ребенка

Согласно постановлению Кабинета министров от 16.07.2008 года № 654 "О повышении уровня пенсионного обеспечения граждан" пенсионеры, которые получают пенсии по возрасту, инвалидности или за выслугу лет, назначенные согласно законам Украины "О пенсионном обеспечении" и "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", и на содержании которых находятся дети в возрасте до 18 лет, могут получить надбавку в размере по 150 гривен на каждого ребенка.

Для получения надбавки нужно подать заявление в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) по месту получения пенсии. Вместе с заявлением следует подать документы, удостоверяющие личность, родственные отношения, возраст удерживаемого ребенка, и подтверждающие пребывание иждивенца у пенсионера.

Надбавку могут забрать, если пенсионер трудоустроится или займется предпринимательской деятельностью. Кроме этого, такие выплаты не будут производится за детей, которые получают пенсию или социальную помощь в соответствии с законом Украины "О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью".

Надбавка к пенсии за донорство

Согласно закону Украины "О донорстве крови и ее компонентов" лица, имеющие звание почетного донора, могут получить ежемесячную надбавку к пенсии в размере 10% от прожиточного минимума. Получить статус почетного донора можно, если человек безвозмездно сдал 40 разовых максимально допустимых доз крови или 60 разовых максимальных допустимых доз плазмы крови.

Надбавка к пенсии за дополнительный стаж

В Пенсионном фонде отметили, что согласно закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" за каждый полный год страхового стажа более 35 лет мужчинам и 30 лет женщинам пенсия по возрасту увеличивается на 1%, однако не более 1% минимального размера пенсии по возрасту. Пожилые люди смогут получить такую надбавку после увольнения с работы и выхода на пенсию.

Надбавка к пенсии по возрасту

В ПФУ объяснили, что пенсионеры в возрасте от 70 лет, будут получать дополнительные ежемесячные выплаты, которые начисляют автоматически. В частности, пенсионерам от 70 до 74 лет гарантированно будут начислять 300 гривен в месяц, 496 гривен могут получить пожилые люди от 75 до 79 лет. Тогда как пенсионеры от 80 лет будут получать по 570 гривен. Однако право на такую доплату имеют только те пенсионеры, общий размер пенсии которых не превышает 10 340,35 гривен.

Напомним, в Пенсионном фонде рассказали, что украинцы могут получать более высокие пенсионные выплаты в будущем. Для этого им нужно отложить выход на пенсию.

Также сообщалось, что пенсионеры могут получить ежемесячную надбавку к выплатам, которая зависит от возраста, инвалидности и стажа работы.