Производство и продажа ГМО в Украине: какие новые правила вступают в силу

В Украине, наконец-то, по-настоящему взялись за урегулирование выращивания и обращения с генетически модифицированной продукцией. Что нового в этом направлении и будет ли государство регулировать выращивание и продажу ГМ-овощей в Украине?

В Украине в августе 2023 года приняли по-настоящему евроинтеграционный закон. Речь идет о законопроекте №5839 "О государственном регулировании генетически инженерной деятельности и государственном контроле за оборотом генетически модифицированных организмов и генетически модифицированной продукции для обеспечения продовольственной безопасности". Об этом пишет Фокус в своей новой статье: "Мифы о ГМО. Как в Украине собираются контролировать производство генетически модифицированных продуктов".

Как объяснила председатель Общественного союза производителей и потребителей бобовых Украины Антонина Скляренко, сейчас вопрос использования ГМО регулируется Законом "О государственной системе биобезопасности при создании, испытании, транспортировке и использовании генетически модифицированных организмов". За него депутаты проголосовали еще в 2007 году и до сегодня закон не претерпевал никаких существенных изменений, поэтому давно утратил свою актуальность.

"В результате ГМО в Украине нет (ведь ничего не зарегистрировано), а по факту есть (участники рынка, особенно экспортеры зернобобовых, при проведении анализов часто сталкиваются с наличием ГМО в грузах, формируемых на экспорт). Таким образом, у нас сформировался серый и неконтролируемый рынок, в котором не существует как надлежащих механизмов контроля со стороны государства, так и механизмов, которые бы позволяли отслеживать наличие или отсутствие ГМО на всей цепи", — говорит Скляренко.

Она добавляет, поскольку в стране отсутствует эффективное регулирования, отдельные субъекты нарушают правила, что создает риски для бизнеса и для государства, которое пытается открывать рынки сбыта.

Законопроект №5839 регулирует вопросы маркировки ГМ-продукции и вводит правила ее прослеживаемости

Поэтому, отметила Антонина Скляренко, принятый парламентом закон является имплементацией в законодательство Украины европейских правил регулирования сферы ГМО. Появятся более четкие правила и требования, а также усилится ответственность за их нарушение — это детенизация рынка.

В пояснительной записке к законопроекту также отмечают о необходимости усовершенствовать законодательство в сфере ГМО. "Несовершенное правовое регулирование обращения с ГМО делает невозможным осуществление эффективного государственного контроля за оборотом генетически модифицированной продукции и создает предпосылки для нелегального использования незарегистрированной генетически модифицированной продукции в Украине. Законодательство Украины, к сожалению, не только устаревшее и не содержит действенных механизмов регулирования в этой сфере, но и не соответствует обязательствам Украины, взятых на себя в рамках Соглашения об ассоциации", — отметили авторы проекта.

"Закон №5839 нацелен на урегулирование сферы ГМО согласно европейским практикам. В нем не говорится о легализации ГМО, как это может казаться. Поэтому можно утверждать, что после имплементации наши поля не заполонит ГМО. Однако появятся правила работы с ГМО, утилизации ГМО и ГМ-продукции. Они будут регулировать работу как агропроизводителей, так и пищевой промышленности", — подчеркнула в комментарии Фокусу Сюзанна Григоренко, исполнительный директор Семенной ассоциации Украины.

Напомним, Фокус уже рассказывал о том, когда ГМО овощи появятся на прилавках, и стоит ли их пробовать на вкус. У ученых есть надежда, что положительные качества нового продукта перевесят негативную репутацию ГМО продуктов в сознании людей.

Также Фокус писал про пользу фиолетового помидора. Оказывается, он защищает организм от сердечно-сосудистых заболеваний и даже от рака.