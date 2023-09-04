Мифы о ГМО: почему не нужно бояться генетически модифицированных овощей

В Украине долгое время распространяли мифы о вреде генетически модифицированных овощей. Эксперты рассказали Фокусу, действительно ли ГМ-продукты представляют какую-либо угрозу для потребителей.

Когда речь заходит о ГМ-продуктах, подавляющее большинство людей уверены, что это — вредные продукты. Не зря же на некоторых товарах в магазинах даже есть специальная маркировка — "без ГМО". Значит, у них есть какие-то преимущества перед теми товарами, которые подобной наклейкой в магазинах похвастаться не могут. Но далеко не все понимают, что же такое "ГМО" на самом деле, пишет Фокус в своем материале: "Мифы о ГМО. Как в Украине собираются контролировать производство генетически модифицированных продуктов".

Так, например, многие уверены: сегодня практически все овощи-фрукты могут содержать ГМО, и главное этому доказательство — "пластиковый вкус" таких продуктов. Но эксперты, опрошенные Фокусом, такое утверждение категорически опровергают.

Но по словам эксперта Всемирного Банка Оксаны Руженковой, многие овощи сейчас выращиваются не на почве, а на гидропонике.

"Когда мы получаем с квадратного метра 45-50 кило огурцов, понятно, что это получается, благодаря удобрениям, стимуляторам, средствам для улучшения завязывания и повышения коэффициента опыления. К тому же, эти растения не получают органики, то есть растут не на воздухе и солнце, а в теплице при искусственном освещении, поэтому и вкус не тот, даже если проводится опыление пчелами. Да, это не естественно, но это не ГМО. ГМ-овощей в Украине нет — ни легально, ни нелегально", — говорит она.

Вообще, эксперты подчеркивают: цель создания ГМО — улучшить свойства продуктов: это необходимо, чтобы овощи быстрее росли, медленнее портились, чтобы разные виды гибридов были устойчивы к вредителям и гербицидам.

Еще один миф, который часто используют противники ГМО — такие продукты провоцируют онкологические заболевания. Но научных подтверждений этому утверждению не существует. Было много исследований, в ходе которых удалось выяснить, что потребление продуктов с ГМО никак не влияет на состоянии здоровья.

Даже в США абсолютная безопасность продуктов с ГМО доказали в Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) еще в 1992 году. Конечно, с тех пор наука сильно шагнула вперед, но вывод этих ученых до сих пор никто не опроверг.

В Украине сегодня нет генетически модифицированных овощей, но даже если они и появятся, угрозы для здоровья они не представляют Фото: Pexels

Очередным необоснованный миф — ГМО продукты могут вызвать у человека мутации. Его легко опровергнуть и для этого не надо быть ученым. Так, некоторые люди считают, что гены из продуктов проникаю в гены человека и вызывают мутации в организме. Правда в том, что если бы гены продуктов, которые мы едим, на самом деле так просто могли проникнуть в наше ДНК, то на наш организм влияла бы любая пища. К счастью, ДНК человека, как и других организмом, надежно защищена.

В то же время, ярким примером пользы генетически модифицированных организмов эксперты называют помощь при диабете, которым болеют сотни миллионов людей в мире. Ранее инсулин удавалось получать только из поджелудочных желез свиней и крупного рогатого скота. Но такая процедура занимала очень много времени, к тому же, у многих пациентов развивалась аллергия на животный инсулин.

А сейчас в мире этот жизненно важный для многих людей гормон производят из генно-модифицированных бактерии, а животный инсулин уже почти не используют.

Напомним, Фокус уже рассказывал о полезных ГМО, которые выслеживают и уничтожают раковые клетки. Ученые разработали новый многообещающий подход в борьбе с опасной болезнью — генетическую инженерию Т-клеток.