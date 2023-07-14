ГМО бактерия предзнаменующая конец растительности на планете оказалась безобидным и хлипким экспериментом.

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В дискуссиях о генетически модифицированных организмах (ГМО) часто встречается популярная история о бактерии-изгое, которая чуть было не привела к уничтожению всей растительной жизни на Земле. В основе этой истории лежит бактерия Klebsiella planticola, которая в 1990-х годах была генетически модифицирована для ферментации растительных отходов в этанол — спирт, используемый в биотопливе. О так и не произошедшем ГМО-апокалипсисе и его мифах пишет Genetic Literacy Project.

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В пугающей истории говорилось, что если бы этот ГМО был выпущен на рынок, то в нем образовалось бы такое количество спирта, что все живые растения были бы уничтожены. Однако давайте немного углубимся в этот миф о ГМО и отделим вымысел от фактов.

Во-первых, важно понимать, что растительные отходы при правильном подходе можно перерабатывать в биотопливо. Именно так и поступили немецкие ученые, модифицировав Klebsiella planticola, которая теперь называется Raoultella planticola. Они ввели в бактерию фрагмент ДНК, называемый плазмидой, что позволило ей вырабатывать фермент, сбраживающий растительные отходы в этанол.

История приняла драматический оборот, когда Элейн Ингхэм, ученый из Университета штата Орегон, заявила, что эксперименты ее группы показали, что этот ГМО может попросту убить все растения. Ее тревожные заявления получили широкое распространение, усилив анти-ГМО настроения.

Но вот тут-то и возникает момент, когда критическое мышление восторжествовало над паникой. Другие ученые проанализировали заявления Ингхэм и обнаружили существенные несоответствия. Не было никаких доказательств того, что ГМО был одобрен для полевых испытаний. Более того, уровень содержания спирта в ГМО был в сотни раз ниже того, который должен был бы повлиять на рост растений.

Также, в природе всегда существовали варианты Klebsiella planticola, которые естественным образом вырабатывали спирт без каких-либо негативных последствий. Ученые обнаружили, что ГМО-версия не выживает даже в условиях бедной почвы, что делает ее малопригодной для коммерческого использования.

В итоге Ингхэм и ее единомышленники из Партии зеленых отказались от своих заявлений и принесли извинения за свои неточные утверждения и раздувательство паники. ГМО-бактерия, далеко не покончившая с жизнью растений, так и не была одобрена для полевых испытаний. Ужасающая возможность уничтожения жизни растений была всего лишь предположением, основанным на результатах лабораторных исследований и не подкрепленным реальными данными.

Итак, что же мы можем извлечь из этой истории? Прежде всего, это отличное напоминание о важности точной, фактической информации. Спекуляции и сенсации могут привести к непониманию и страху. Факты и их проверка – залог пути к светлому технологически продвинутому будущему. Данная история в очередной раз подчеркивает необходимость тщательной научной экспертизы и экспертной оценки. Ответственная научная практика гарантирует безопасность ГМО до их выпуска в окружающую среду или коммерческого использования.

Самое главное, эта история проливает свет на потенциальные возможности ГМО. Несмотря на то, что необходимо соблюдать осторожность, генетическая модификация может помочь в решении глобальных проблем, таких как потребность в устойчивых источниках энергии, например, биотопливе. Мы должны продолжать изучать и ответственно использовать этот потенциал, не поддаваясь необоснованным страхам и заблуждениям.

Что же касается бактерии, уничтожающей мир? На самом деле она никогда не представляла угрозы для жизни растений. Мы можем спокойно продолжать наслаждаться кукурузой, пшеницей и, конечно, стаканом ответственного напитка на основе этанола. На данном этапе нашей цивилизации и положения дел на планете, гораздо большую опасность скрывают тающие ледники и древние вирусы, скрытые в вечной мерзлоте, от которых нас отделяет все более тонкий защитный ледяной слой.

Ранее Фокус писал о полезных ГМО, выслеживающих и уничтожающих рак. Ученые разработали новый многообещающий подход в борьбе с раком — генетическая инженерия Т-клеток для распознавания и уничтожения раковых клеток.

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