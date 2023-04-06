Полезное ГМО. Ученые показали, как научили лимфоциты охотиться и убивать рак (видео)

Ученые разработали новый многообещающий подход в борьбе с раком — генетическая инженерия Т-клеток для распознавания и уничтожения раковых клеток.

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Плотные раковые опухоли трудно поддаются лечению, поскольку раковые клетки умело избегают обнаружения иммунной системой. Новый тип генетически модифицированных Т-клеток, называемых химерными антигенными рецепторами (ХАР) Т-клетками, показал перспективность в борьбе с плотными раковыми опухолями, которые часто трудно поддаются лечению, пишет New Atlas.

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Химерные антигенные рецепторы Т-клеток – это один из видов генетически модифицированных Т-клеток, которые имеют новый рецептор, предназначенный для распознавания и уничтожения раковых клеток. Когда эти клетки вводятся в организм, они могут поражать и уничтожать раковые клетки, которые в противном случае могли остаться незамеченными.

Хотя ХАР T-клетки успешно лечили некоторые виды рака крови, они были менее эффективны при лечении плотных опухолей. Для решения этой проблемы исследователи из Онкологического центра Питера Маккаллума в Австралии разработали новый тип ХАР T-клеточной терапии с использованием стволовых ХАР T-клеток. Эти клетки обладают повышенной способностью размножаться и сохраняться в организме в течение более длительного периода времени, когда они несут рецептор ХАР, что делает их более эффективными в борьбе с плотными раковыми опухолями.

Кроме того, сочетание стволовых ХАР T-клеток с препаратом против иммунных контрольных точек, называемым анти-PD-1, показало еще более многообещающие результаты. PD-1 – это белок, который действует как переключатель, не позволяя Т-клеткам атаковать здоровые клетки организма. Блокируя PD-1, иммунная система может более эффективно атаковать раковые клетки.

Исследователи смогли создать полностью функциональные стволовые ХАР T-клетки всего за шесть дней, что значительно быстрее, чем стандартные 14 дней. Это делает процедуру более рентабельной и масштабируемой.

Хотя эта новая терапия ХАР T-клетками все еще находится на стадии доклинических испытаний, она может дать надежду пациентам с плотными опухолями, у которых мало вариантов лечения. ХАР T-клетки нового поколения будут опробованы в клинических испытаниях на педиатрических пациентах с трудноизлечимым раком крови, прежде чем их начнут использовать для лечения других видов рака. Как только будет установлена безопасность этих клеток, исследователи сосредоточатся на разработке методов лечения детских плотных раков, таких как остеосаркома и нейробластома.

Понимание научных основ терапии ХАР T-клетками и того, как она работает, может помочь пациентам и их семьям принимать обоснованные решения о лечении рака. Онкологический центр Питера Маккаллума выпустил видеоролик, в котором объясняется роль Т-клеток в иммунном ответе организма и как производятся ХАР Т-клетки:

CAR-T-клетки: сконструированные убийцы рака

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