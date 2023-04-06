Корисне ГМО. Учені показали, як навчили лімфоцити полювати і вбивати рак (відео)

Учені розробили новий перспективний підхід у боротьбі з раком — генетична інженерія Т-клітин для розпізнавання та знищення ракових клітин.

Related video

Щільні ракові пухлини важко піддаються лікуванню, оскільки ракові клітини вміло уникають виявлення імунною системою. Новий тип генетично модифікованих Т-клітин, званих химерними антигенними рецепторами (ХАР) Т-клітинами, показав перспективність у боротьбі з щільними раковими пухлинами, які часто важко піддаються лікуванню, пише New Atlas.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Химерні антигенні рецептори Т-клітин — це один із видів генетично модифікованих Т-клітин, які мають новий рецептор, призначений для розпізнавання та знищення ракових клітин. Коли ці клітини вводяться в організм, вони можуть уражати та знищувати ракові клітини, які в іншому випадку могли залишитися непоміченими.

Хоча ХАР T-клітини успішно лікували деякі види раку крові, вони були менш ефективні при лікуванні щільних пухлин. Для вирішення цієї проблеми дослідники з Онкологічного центру Пітера Маккаллума в Австралії розробили новий тип ХАР T-клітинної терапії з використанням стовбурових ХАР T-клітин. Ці клітини мають підвищену здатність розмножуватися та зберігатися в організмі протягом більш тривалого періоду часу, коли вони несуть рецептор ХАР, що робить їх більш ефективними в боротьбі зі щільними раковими пухлинами.

Крім того, поєднання стовбурових ХАР T-клітин з препаратом проти імунних контрольних точок, званим анти-PD-1, показало ще більш перспективні результати. PD-1 — це білок, який діє як перемикач, не дозволяючи Т-клітинам атакувати здорові клітини організму. Блокуючи PD-1, імунна система може більш ефективно атакувати ракові клітини.

Дослідники змогли створити повністю функціональні стовбурові ХАР T-клітини всього за шість днів, що значно швидше, ніж стандартні 14 днів. Це робить процедуру більш рентабельною та масштабованою.

Хоча ця нова терапія ХАР T-клітинами все ще перебуває на стадії доклінічних випробувань, вона може дати надію пацієнтам зі щільними пухлинами, у яких мало варіантів лікування. ХАР T-клітини нового покоління будуть випробувані в клінічних випробуваннях на педіатричних пацієнтах із важковиліковним раком крові, перш ніж їх почнуть використовувати для лікування інших видів раку. Щойно буде встановлено безпеку цих клітин, дослідники зосередяться на розробці методів лікування дитячих щільних раків, таких як остеосаркома і нейробластома.

Розуміння наукових основ терапії ХАР T-клітинами та того, як вона працює, може допомогти пацієнтам та їхнім сім'ям ухвалювати обґрунтовані рішення про лікування раку. Онкологічний центр Пітера Маккаллума випустив відеоролик, в якому пояснюється роль Т-клітин в імунній відповіді організму і як виробляються ХАР Т-клітини:

CAR-T-клітини: сконструйовані вбивці раку

Раніше Фокус писав про те, як раковим хворим покращити свої прогнози. Вчені стверджують, що достатньо м'язової маси може захищати від раку.