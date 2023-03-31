Збільшити м'язову масу. Дослідження показало, як хворим на рак покращити свої прогнози

Згідно з новим дослідженням, для пацієнтів, які страждають на колоректальний рак, збільшення м'язової маси може бути ключем до більш сприятливого прогнозу.

Related video

Згідно з дослідженням, прогноз для хворих на рак може бути більш сприятливим, якщо вони збільшать свою м'язову масу. Під час дослідження спостерігалося поліпшення показників виживання серед пацієнтів з колоректальним раком, які набрали м'язову масу без зниження ІМТ, порівняно з тими, хто зберіг м'язову масу та рівень ІМТ, пише Korea Biomedical Review.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал . Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Дослідження підкреслює значення чинників способу життя, таких як дієта та фізичні вправи, у результатах лікування раку. Зокрема, ІМТ та скелетна мускулатура є найважливішими прогностичними показниками виживання при колоректальному раку.

Щоб вивчити вплив змін ІМТ та скелетних м'язів на прогноз пацієнтів з колоректальним раком, дослідницька група проаналізувала дані 4056 пацієнтів, які проходили лікування в період з 2010 по 2020 рік. У дослідженні оцінювали зміни ІМТ та скелетних м'язів упродовж першого, третього та шостого року після постановки діагнозу раку товстої кишки.

У дослідженні кожен прогностичний фактор був розділений на три групи: рівні, що знижуються, зберігаються та підвищуються, на основі спостережуваних змін. Вимірювання індексу об'єму скелетних м'язів (ІОСМ) було отримано шляхом оцінки об'єму м'язів у районі третього поперекового хребця на КТ черевної порожнини.

Результати показали 32-відсоткове зниження відносного ризику смерті в групі, в якій спостерігалося збільшення як ІМТ, так і ІОСМ. І навпаки, у групі, де спостерігалося зниження як ожиріння, так і м'язової маси, відносний ризик смерті був на 73 відсотки вищим порівняно з контрольним значенням.

Особливо слід зазначити, що в групі з підвищеним ІМТ, але зниженим ІМТ відносний ризик смерті був на 43 відсотки вищим порівняно з контрольним значенням. Крім того, відносний ризик смерті був на 9 відсотків вищим у групі зі зниженою м'язовою масою та підвищеним рівнем ожиріння.

Професор Ан Чжун Бе заявив, що це дослідження підтверджує важливість збільшення ваги, а не зниження ваги для пацієнтів із колоректальним раком. Крім того, він припускає, що прийняття та підтримання здорового способу життя, що запобігає втраті м'язової маси, поряд із хіміотерапією, може збільшити тривалість життя цих пацієнтів.

Раніше Фокус писав про новий білковий комплекс, який допоможе виліковувати рак. DREAM (від англ. "Мрія") — це набір білків, який може бути ключем до боротьби з раком та продовження життя шляхом відновлення пошкоджень ДНК.