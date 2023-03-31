Нарастить мышечную массу. Исследование показало, как больным раком улучшить свои прогнозы

Согласно новому исследованию, для пациентов, страдающих колоректальным раком, увеличение мышечной массы может быть ключом к более благоприятному прогнозу.

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Согласно исследованию, прогноз для больных раком может быть более благоприятным, если они увеличат свою мышечную массу. В ходе исследования наблюдалось улучшение показателей выживаемости среди пациентов с колоректальным раком, которые набрали мышечную массу без снижения ИМТ, по сравнению с теми, кто сохранил мышечную массу и уровень ИМТ, пишет Korea Biomedical Review.

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Исследование подчеркивает значение факторов образа жизни, таких как диета и физические упражнения, в результатах лечения рака. В частности, ИМТ и скелетная мускулатура являются важнейшими прогностическими показателями выживаемости при колоректальном раке.

Чтобы изучить влияние изменений ИМТ и скелетных мышц на прогноз пациентов с колоректальным раком, исследовательская группа проанализировала данные 4056 пациентов, которые проходили лечение в период с 2010 по 2020 год. В исследовании оценивались изменения ИМТ и скелетных мышц в течение первого, третьего и шестого года после постановки диагноза рака толстой кишки.

В исследовании каждый прогностический фактор был разделен на три группы: снижающиеся, сохраняющиеся и повышающиеся уровни на основе наблюдаемых изменений. Измерение индекса объема скелетных мышц (ИОСМ) было получено путем оценки объема мышц в районе третьего поясничного позвонка на КТ брюшной полости.

Результаты показали 32-процентное снижение относительного риска смерти в группе, в которой наблюдалось увеличение как ИМТ, так и ИОСМ. И наоборот, в группе, где наблюдалось снижение как ожирения, так и мышечной массы, относительный риск смерти был на 73 процента выше по сравнению с контрольным значением.

Особо следует отметить, что в группе с повышенным ИМТ, но пониженным ИМТ относительный риск смерти был на 43 процента выше по сравнению с контрольным значением. Кроме того, относительный риск смерти был на 9 процентов выше в группе со сниженной мышечной массой и повышенным уровнем ожирения.

Профессор Ан Чжун Бэ заявил, что данное исследование подтверждает важность увеличения веса, а не снижения веса для пациентов с колоректальным раком. Кроме того, он предполагает, что принятие и поддержание здорового образа жизни, предотвращающего потерю мышечной массы, наряду с химиотерапией, может увеличить продолжительность жизни этих пациентов.

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