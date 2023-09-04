Украинцам в Польше выплатят новую денежную помощь: кто именно сможет получить

Находящиеся в Польше беженцы из Украины могут рассчитывать на помощь Becikowe. Стало известно, что нужно для того, чтобы претендовать на единоразовую выплату.

Польша продолжает выплачивать финансовую помощь украинцам, которые приехали в соседнюю страну из-за войны в Украине. Так, некоторые украинские беженцы могут рассчитывать на новые выплаты в рамках программы Becikowe, пишет издание Visit Ukraine.

Кто получит деньги?

Финансовую поддержку получат проживающие в Польше украинские семьи с новорожденными детьми. Выплаты в размере 1 тысячи злотых являются частью системы семейных пособий в этой стране. Деньги будут начислять на банковские счета или же доставят почтой.

Выплаты будут предоставлять:

гражданам Польши;

гражданам стран ЕС и Европейской Экономической Зоны (Швейцария, Великобритания);

лицам с гражданством других государств, у которых есть разрешение на временное проживание и работу в Польше;

гражданам, прибывшим в Польшу после 24 февраля 2022 года;

Отмечается, что единовременная выплата оформляется на одного из родителей ребенка, юридического или фактического опекуна ребенка, подавшего в суд заявление об усыновлении.

Требования для получения помощи Becikowe слудеющие:

беременные женщины должны быть зарегистрированы в медучреждении не позднее 10 недель до родов (медсправка от врача или акушера (за исключением опекунов);

размер дохода семьи на одного гражданина не превышает 1 922 злотых;

заявление подано не позднее чем через 12 месяцев со дня рождения малыша. Для опекунов не позднее года с даты официального начала опеки/усыновления (помощь оказывают детям до 18 лет).

Также украинцам следует знать, что претендовать на выплату можно будет только в том случае, если остальные члены семьи тоже находятся в Польше с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Что нужно, для получения помощи?

Гражданам Украины нужно будет предоставить:

заявление о помощи (wniosek o becikowe);

персональную информацию о родителях и ребенке;

персональный идентификационный номер (PESEL);

оригинал, копию свидетельства о рождении малыша;

номер счета в банке для перевода средств;

медсправку от врача или акушера, подтверждающая, что мать была зарегистрирована в медучреждении не позднее десяти недель до родов;

справку о доходах семьи (при необходимости, документы, подтверждающие утрату доходов или изменения в них);

документ о легальном статусе пребывания в Польше для иностранцев;

письменное заявление, что пособие на ребенка родители ранее не получали ранее;

адрес электронной почты.

Родители, если занимаются воспитанием ребенка самостоятельно, должны дополнительно добавить копию свидетельства о семейном положении (если один из родителей, например, умер), документ из суда об обязанности уплаты алиментов одному из родителей или отказе от их взыскания.

Как подать заявление?

Подавать заявку на Becikowe можно лично в администрации местной резиденции (Urząd gminy/miasta), в центрах соцпомощи, по почте или дистанционно.

Для подачи заявления онлайн нужно:

зарегистрироваться на сайте Emp@tia с использованием е-подписи;

с использованием е-подписи; ввести личную информацию;

заполнить заявку;

ожидать ответа от компетентных органов, отвечающих за место жительства.

Напомним, в марте 2023 года СМИ сообщали, что в Польше украинским беженцам переплатили 2 млн злотых пособий – это около 450 тыс. долларов. То есть некоторые украинцы получали пособия даже после своего возвращения в Украину.

Также в начале августа появилась информация, что 10 000 украинских беженцев могут выдворить из Великобритании.