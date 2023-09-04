Субсидии в Украине: ждать ли населению новых ограничений накануне отопительного сезона

По словам заместителя министра социальной политики Дарьи Марчак, сейчас в ведомстве подсчитывают, какую именно сумму нужно заложить для расчета субсидий в бюджет на следующий год.

В Украине не будет новых ограничений для получения субсидий на коммунальные услуги. В бюджете на 2024 годы будут заложены деньги, которые выплатят гражданам на оплату коммуналки. Об этом заявила в эфире "Украинского Радио" заместитель министра социальной политики Дарья Марчак.

"По субсидиям никаких изменений, которые сделали бы невозможным для кого-то получение такой помощи, не предусматривается. Наоборот, мы понимаем, что в связи с повышением тарифов может быть увеличение расходов", — сказала она.

Она отметила, что в ведомстве сейчас подсчитывают, какую именно сумму нужно заложить в бюджет на следующий год. Заместитель министра также сказала, что правительство осторожничает с тем, чтобы финансировать субсидии в полном объеме.

"Но я не вижу никаких причин для переживаний. Деньги будут, субсидии будут выплачиваться. Никаких ограничений не планируется вводить", — рассказала Дарья Марчак.

Она также добавила, что в механизм выплат субсидий тоже не изменился.

"То есть все украинцы с оформленной субсидией, им ничего делать не нужно. Пенсионный фонд автоматически перечисляет размер субсидии для семьи, например после повышения тарифа", — подчеркнула Дарья Марчак.

Более того, после повышения жилищно-коммунальных тарифов автоматически будет перечислен размер субсидии, чтобы семья не платила больше за коммуналку.

Отметим, что во время отопительного сезона 2022/2023, украинцам в среднем выплачивали до 1 600 гривен субсидии ежемесячно. Но в 2023 году сумма, скорее всего, будет большей, поскольку подорожала электроэнергия.

Напомним, с 25 июля украинцы пользуются обновленным механизмом оформления жилищных субсидий. В частности теперь для оформления соцвыплаты гражданам уже не нужно собирать многочисленные справки.

Также в начале августа пресс-служба Пенсионного фонда объяснила, как оформить льготу на оплату коммунальных услуг. В частности, в госструктуре подробно описали, как оформить заявку через веб-портал.