Тарифы на газ: сколько придется платить украинцам в сентябре

Большинство украинцев будет покупать газ по цене 7,96 грн за кубометр, а для остальных голубое топливо обойдется немного дороже.

В сентябре 2023 года украинцы смогут покупать газ у двенадцати поставщиков "голубого топлива". Тариф, в зависимости от поставщика, составляет от 7,7 до 9,99 грн за кубометр, сообщает издание "ГазПравда".

Так, семь поставщиков за кубометр поставленного газа просят меньше 8 гривен, а еще пять — выше. При этом почти 98% украинских бытовых потребителей газа в настоящее время являются клиентами газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины". Это 12,4 млн домохозяйств, покупающих топливо по гарантированной цене 7,96 грн за кубометр.

Какие тарифы предлагают газопоставщики украинцам:

ЭРУ Людям" – 7,70

"Энерджи трейд групп" – 7,799

"Нафтогаз" – 7,96

"Тернопольоблгазсбыт" – 7,96

"Прикарпат энерго трейд" – 7,98

"Полтавагазсбыт" – 7,99

"Галнафтогаз" – "Окко контракт" – 7,99

"Львовэнергосбыт" – 8,20"

"Киевские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46

"Днепровские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46

"Аскания энерджи" – 9,95

"Светгаз" – 9,99

Годовые тарифные предложения действительны до 1 мая 2024 года включительно. Это значит, что до конца отопительного сезона 2023/2024 "голубое топливо" точно не подорожает.

Более того, 22 августа Кабмин Украины решил продлить действие PSO (специальных обязательств) на рынке природного газа, благодаря чему тарифы на тепло тоже не изменятся.

Так, для предприятий, которые производят тепло для населения ООО "ХПК "Нафтогаз Трейдинг" (на которое положено PSO), будет реализовывать газ по 7 420 грн за тысячу кубометров, а для производителей тепла для бюджетных организаций – по 16 390 грн за тысячу кубометров.

Другим потребителям, по информации группы "Нафтогаз", цену на газ снизят по отношению к прошлому сезону. Стоимость будут определять по формуле, учитывая рыночные цены в Украине.

Также введен гибкий механизм использования фиксированных объемов газа производителями тепла во время отопительного сезона. То есть если производители тепловой энергии в каком-то месяце сэкономят ресурс фиксированного объема газа, то смогут использовать его в последующих периодах отопительного сезона.

Напомним, 29 августа Фокус писал, что восемь городов в Донецкой области останутся без тепла зимой из-за перебитых газопроводов. Оставшиеся в этих городах жители будут обеспечены печками и дровами.

Также недавно Фокус рассказывал, что делает украинская власть для того, чтобы зимой украинцы не остались без тепла в домах.