Импорт украинского зерна: Польша не снимет запрет и введет новые ограничения

По словам главы министерства сельского хозяйства Польши Робетра Телюса страны, которые граничат с Украиной, хотят ввести гибкий список украинских продуктов, которые окажутся под запретом для ввоза в страны ЕС

Польское правительство планирует ввести дополнительные запреты на экспорт украинской продукции. Так, в новом списке могут оказаться мед и малина из Украины. Об этом 5 сентября сообщила Gazeta Wyborza,

По информации журналистов, этот вопрос сейчас обсуждается на Совете министров сельского хозяйства Евросоюза в Испании. А 5 сентября состоялась встреча министров пяти стран Восточной и Центральной Европы: Польши, Болгарии, Румынии, Словакии и Венгрии. Чиновники, в частности, говорили об импорте украинского зерна.

Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус рассказал журналистам, что группа стран поддерживает транзит сельхозпродукции из Украины, особенно за пределы Европейского Союза. Что касается запрета на экспорт украинского зерна в соседние страны, срок действия которого истекает 15 сентября, министр заявил, что Польша в этом вопросе будет учитывать, прежде всего, интересы фермеров.

В то же время польский министр подчеркнул, что страны, которые граничат с Украиной, хотят ввести гибкий список украинских продуктов, которые окажутся под запретом для ввоза в страны ЕС. В частности, в этот список должны попасть мед и малина из Украины.

Импорт украинских зерновых под запретом: что известно

Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус 3 сентября заявил, что после 15 сентября 2023 года Польша запретит импорт зерна из Украины. По его мнению, интересы польских фермеров не могут быть ниже любых директив Брюсселя.

"После 15 сентября мы не позволим импорт зерна из Украины в Польшу, потому что это в наших интересах, а интересы польских фермеров для нас важнее любых правил ЕС на этот счет", — заявил Телус.

Информацию о том, что запрет на импорт украинского зерна начнет действовать с 15 сентября подтвердил Ян Кшиштоф Ардановский, который баллотируется в Сейм Польши от списка ПиС (партия "Право и справедливость" — ред.).

"Украинское зерно не будет поступать в Польшу 15 сентября", — заявил в эфире интернет-радио RMF24. Он также сказал, что официальный Киев не хочет учитывать интересы Польши, а думает только о своих.

Также отметим, что 1 сентября замглавы ОП Игорь Жовква заявил, что Украина обжалует в суде запрет на импорт зерна в ЕС, если его продлят.