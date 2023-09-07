Зеленский пригрозил странам ЕС арбитражем, если останутся зерновые ограничения

По словам главы государства, Киев не заинтересован в том, чтобы идти на крайние меры, но другого выхода не будет, если некоторые страны ЕС не отменят свои санкции. При этом большая часть Евросоюза остается на стороне Украины и призывает снять зерновые ограничения.

Украина категорически против того, чтобы ограничения на экспорт зерна были продлены. В ином случае Киев будет вынужден обратиться в международный арбитраж. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время обращения к участникам саммита Триморья в Румынии 6 сентября.

По его словам, все ограничения со стороны западных союзников лишь наращивают разрушения, которые регулярно наносят российские оккупанты.

"Солидарность – вот что усиливает Европу. Но когда политика в Европе идет вразрез и игнорирует общие обязательства и общие ценности… Когда это происходит в разгар жестокой агрессии против всего европейского, проиграют все. Все! И только время отделяет нас от момента , когда последствия такой потери откроются. Украина категорически против каких-либо дальнейших ограничений на экспорт нашего зерна", — говорит Владимир Зеленский.

Киев не будет спокойно воспринимать нарушения обещаний, которые были ранее предоставлены партнерами. Рынок торговли должен быть свободным, а все ограничения сняты.

Если это будет необходимо, то Украина предпримет эффективные шаги, которые могут многим не понравится.

"Если надо будет бороться за Украину и основы нашей общей Европы в арбитражах, будем бороться и в арбитражах, хотя и не хотим этого", — продолжил президент.

Ограничения на украинское зерно: реакция ЕС

22 страны ЕС из 27-ми выступают против призывов Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии о продлении ограничений на импорт зерна из Украины, которые заканчиваются 15 сентября. Об этом в комментарии изданию Politico рассказали анонимные европейские дипломаты.

Во время одной из последних встреч европейские государства четко высказали свою позицию по этому поводу. В частности, Германия и Франция стали одними их тех стран, которые критиковали больше всего продление.

Один из чиновников также считает, что решение о продлении импортных ограничений является политическим, ведь в средине октября в Польше пройдут выборы.

Один из польских чиновников признал, что это частично правда.

"Причиной введения ограничительных мер на уровне ЕС стало то, что фермеры начали блокировать дороги и терминалы. И нам нужно не допустить, чтобы этой ситуацией воспользовались отчаявшиеся фермеры, или радикальные лидеры фермерских объединений", — говорится в сообщении.

Напомним, 13 августа сообщалось, что вывоз зерна испортил дружбу Польши и Украины. По данным журналистов, это посеяло раздор между двумя союзниками. Варшава заявляет о далеко не лучших отношениях с Киевом и требует ценить помощь, оказанную во время большой войны с Россией.