В Государственной думе предложили повысить подоходный налог для граждан. Представители власти уверяют, что за время действия международных санкций в стране-агрессоре стало больше олигархов.

В России придумали, откуда взять дополнительные 2,5 триллиона рублей — из кармана граждан. Один из чиновников убежден, что увеличить бюджет позволит расширение подоходного налога до 30%. Об этом первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам экономической политики Николай Арефьев заявил в комментарии URA.RU.

"Мы вносили закон о прогрессивном подоходном налоге. Его до сих пор не рассмотрели, а надо. Там предлагается ввести прогрессивный подоходный налог до 30% на сверхдоходы. Бюджет получил бы 2,5 триллиона рублей, и не надо было бы просить их у олигархов", — сказал он.

Чиновник отметил, что этот налог составляет 28% в США и Норвегии, а во Франции он вообще достигает 60%. По его словам, в России растет количество состоятельных людей и размер их капитала.

"У нас за прошлый год прибавилось 22 олигарха. 14 тысяч санкций наложили на нашу страну. Вокруг нехватка денег. И вдруг у нас олигархов стало на 22 человека больше. А их состояние на 12 триллионов тоже больше. А в бюджете не хватает 3,5 триллиона рублей", — подчеркнул Арефьев.

В СМИ добавили, что сейчас основная ставка подоходного налога в РФ составляет 13%. С 2021 года в стране-агрессоре действует закон о ее повышении для богатых россиян. В частности, те, чей доход превышает пять миллионов рублей в год, вместо 13% платят 15%.

Напомним, ранее российские СМИ писали о том, что Россия обнаружила оставленные на зарубежных счетах валютные запасы двух крупных отечественных компаний. Предприятия специализировались на производстве удобрений. Теперь им угрожают, чтобы те помогли стабилизировать курс рубля.

Также в России сообщили об обвале рынка государственных облигаций вслед за обвалом рубля. Индекс цен облигаций федерального займа на Московской бирже падает уже третий месяц подряд.