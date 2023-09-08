Миф о трех тысячах евро: какие вакансии и с какой оплатой предлагают украинцам в Европе

Среди тех, кто никогда не работал за границей, сформировалось ошибочное мнение, что заробитчане деньги чуть ли не лопатами загребают. Однако украинцам, которые не знают местного языка, как правило, не предлагают работу по специальности. А зарплата на низкоквалифицированных позициях редко в некоторых странах превышает 2 тыс. евро в месяц. К тому же, работать приходится по 10-12 часов в день.

Украинцам, которые не знают языка страны, в которую прибыли, как правило, предлагают низкоквалифицированные должности на заводах или фабриках. Об этом пишет Фокус в новой статье "Зарплатные иллюзии. Кем работают за рубежом украинские беженцы и какой имеют доход".

"Без знания языка страны пребывания человек может работать преимущественно на заводе или фабрике, так сказать "у станка", где стандартный набор действий, который не требует коммуникации с другими людьми. Сфера услуг, где оплата труда, как правило, выше, требует базовых знаний языка для общения в коллективе, или с клиентами компании. Отдельные секторы экономики, в частности логистика или ИТ-сектор, требуют знания хотя бы английского языка для профессиональной коммуникации", — пояснил доктор экономических наук, эксперт по миграционной политике и разработке финансово-банковских программ для мигрантов и диаспоры Андрей Гайдуцкий.

На заводах в Польше смена, как правило, длится 10 часов, работник имеет только один выходной в неделю Фото: Getty Images

Так, в Польше можно устроиться уборщиками, упаковщиками, грузчиками, операторами автоматизированных машин на зарплату до 2 тыс. евро. Тамошние работодатели часто обеспечивают жильем — комнатами типа общежития или хостела.

Часто рабочие на польских заводах работают по 10 часов за смену и имеют только один выходной в неделю. При этом оплачивается только один перерыв в день — всего 15 минут.

Какие вакансии украинцам предлагают в Польше*

официант — 887 — 1035 евро

производитель декоративных украшений из хвойных растений — 702 евро

упаковщик на складе одежды — 702 — 868,5 евро

производитель деталей к телевизорам — 684 — 868,5 евро

сборщик малины — 702 евро

разнорабочий на строительство — 1200 — 2000 евро

рабочий на склад бананов — 143 евро

* Источники: pracuj.pl, 4work.net.ua, ua.jooble.org

Польские работодатели часто предлагают жилье работнику или компенсацию расходов за него

Оплата труда в Чехии на низкоквалифицированных вакансиях в среднем выше, чем в Польше. Она составляет 1025 — 1700 евро. Можно найти и более высокую. Так, за работу упаковщика на склад ADIDAS в Праге обещают от 2976 евро. Среди требований — "физическая выносливость для выполнения работ стоя". Непростая работа и на других заводах. Смены часто длятся 12 часов при 6-дневной рабочей неделе. Чешский работодатель также предлагает работнику жилье по 100-130 крон в сутки или компенсацию — 3000 крон (123 евро в месяц). Кроме того, в вакансиях в Чехии чаще предлагают доплаты за сверхурочные (+ 20%) и за ночные смены (+ 50%), за работу во второй половине дня, в праздники и выходные. Вместе с тем, в Чехии рабочих привлекают бесплатными обедами.

В Чехии зарплаты выше, чем в Польше. Работодатели чаще предлагают надбавки за работу в ночное время и праздничные дни

Какие вакансии предлагают в Чехии*

мойщик ящиков на завод — 1200 евро

работник на автозаводе — 1025 евро

швея — 1395 евро

уборщица в отель — 1000 евро

рабочий в мясокомбинат — 1417 евро

помощник повара — 1000 — 1200 евро

*Источники: layboard.com, ua.jooble.org

Чтобы устроиться кассиром в Германии, нужно знать язык на уровне не ниже В1 Фото: УНИАН

В Германии на низкоквалифицированных должностях в среднем можно заработать 1500 — 2000 евро. К примеру, комплектовщик одежды получает до 1750 евро/месяц, работая 5-6 дней в неделю по 8 часов. Из этой суммы ему придется выложить 310 — 400 евро за жилье от работодателя. А чтобы устроиться кассиром в немецкий супермаркет на зарплату 1200 евро/месяц, нужны знания немецкого (уровень В1).

Какие вакансии предлагают в Германии*

работник на складе электротехники — 1680 — 2640 евро

упаковщик на шоколадной фабрике — 1500 — 2640 евро

сортировщик на склад — 2400 — 3100 евро

уборщица в отель — 2000 евро

мойщик посуды — 2000 евро

разнорабочий на склад — 2000 — 2500 евро

водитель — курьер — 2000 — 2500 евро

*Источники: leobus.com.ua, ua.jooble.org

Напомним, большинство украинцев смогли трудоустроиться в Европе и улучшить свое материальное положение . Больше всего трудоустроенных украинцев в Восточной Европе (67%), меньше всего — в Западной Европе (35%).

Также Фокус писал, что количество мужчин среди беженцев в ЕС между августом 2022-го и мартом 2023 года выросло более чем на 200 тысяч. В частности, это связано с их поступлением на учебу в зарубежный университет; выездом мужчин определенных специальностей (например, моряков, пилотов), которым позже разрешили выезд за границу; незаконным пересечением границы.