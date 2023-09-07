Бьем рекорды: урожай зерновых в Украине в 2023 году будет лучше, чем до войны

Благодаря хорошей погоде урожайность ранних зерновых не только превысила прошлый, но и рекордный 2021 год. Правда в Нацбанке считают, что зерно будет не лучшего качества.

В Украине аграрии практически завершили сбор ранних культур. Так, по состоянию на конец августа они намолотили 29 миллиона тонн зерновых и 4 миллиона тонн масличных. Об этом сказано в Макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ за сентябрь 2023 года.

Так, на фоне благоприятной погоды урожайность ранних зерновых не только превысила прошлый, но и рекордный 2021 год. При этом в Нацбанке отметили и негативную сторону жатвы 2023.

"Влажное лето сказалось на качестве зерна", — сказано в обзоре.

В НБУ отмечают, что улучшилась ситуация, по сравнению с прошлым сезоном, и в овощеводстве:

увеличивалось производство овощей борщевого набора;

возобновилось выращивание арбузов, в частности, за счет наращивания площадей в контролируемых Украиной южных, а также западных и центральных регионах.

В Украине в 2023 году будет рекордный урожай зерновых

В то же время снизились показатели объемов производства свинины и сырого молока. Сокращение предложения сырья сдерживало молоко- и мясопереработку. Сезонно увеличилось производство муки, но дальнейшее наращивание производства сдерживалось нехваткой качественного сырья, отметили в НБУ.

Отметим, что в Министерства аграрной политики и продовольствия 29 августа сообщали, что больше всего обмолотили площадей зерновых в Запорожской области — 96%. Ранние зерновые собрали с площади 6 531 тысяч гектаров, а урожайность составила 44 центнера с одного гектара (ц/га):

пшеницы обмолочено 4647 тыс га (урожайность — 47,2 ц/га), намолочено 21 939 тыс тонн;

ячменя обмолочено 1484 тыс га (урожайность — 38,9 ц/га), намолочено 5766 тыс тонн;

гороха обмолочено 154 тыс га (урожайность — 25 ц/га), намолочено 385,6 тыс тонн;

проса обмолочено 8,21 тыс га (урожайность — 17,6 ц/га), намолочено 14,42 тыс тонн;

гречихи обмолочено 1,98 тыс га (урожайность — 14,7 ц/га), намолочено 2,92 тыс тонн;

других зерновых и зернобобовых культур обмолочено 237 тыс га, намолочено 661,9 тыс тонн.

К слову, первый миллион тонн урожая зерна в 2023 году в Украине был собран еще в начале июля. Средняя урожайность пшеницы с гектара — 33,5 центнера. Также напомним, что ученые считают, что человечеству нужно готовиться к более разрушительным и внезапным засухам.