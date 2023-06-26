Урожай 2023: грозит ли украинцам дефицит зерновых из-за событий на Каховской ГЭС

По словам первого заместителя министра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого, активная жатва в украинских регионах начнется уже в июле.

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Жатва 2023 в Украине стартовала с опозданием, но несмотря на это, аграрии уже намолотили 100 тысяч тонн озимого ячменя в Одесской области. С каждым днем ​​темпы сбора будут ускоряться, сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

По его словам, активная жатва в украинских регионах начнется уже в июле. Всего зерновых по итогам этого года будет собрано почти 46 миллионов тонн.

"Это на 10-15% меньше, чем в прошлом году. Но внутреннее потребление зерновых в Украине составляет 18 миллионов тонн. Поэтому дефицита зерновых для внутренних нужд украинцев не буде", — рассказал Высоцкий.

При этом стоимость экспорта зерновых нового урожая еще неизвестна, ситуация с этим вопросом прояснится ближе к осени.

"Сейчас экспортные цены на зерновые снизились Но, надеюсь, что ближе к сентябрю цены на экспорт агропродукции будут приближаться к показателям предыдущего года", — отметил он.

Как теракт на Каховской ГЭС навредит урожаю в 2023 году

Аналитик Райффайзен Банка Аваль, во время конференции "Анализ последствий подрыва Каховской ГЭС" 20 июня предположил, что разрушение дамбы Каховской ГЭС усложнит ведение сельского хозяйства на 2-3% земель на юге страны и приведет к снижению урожая на 3-4%.

То есть Украина может потерять от 2 до 4 миллионов тонн урожая. Это не очень много в рамках экономики, несмотря на то, что сельское хозяйство — главный сектор, его доля в ВВП — до 15%.

"Наш прогноз сделан осенью прошлого года, плюс 1,8% роста экономики. Сейчас мы видим, что первый квартал нам принес лучшие результаты, чем мы ожидали, то есть мы понимали, что есть определенный положительный фактор. Корректировать вниз мы не будем, потому что есть положительный сюрприз в экономике с начала текущего года. То есть оно плюс-минус нивелирует этот негатив", — сказал он.

К слову, в середине марта в комитете ВР по вопросам аграрной и земельной политики заявили, что в Херсонской области в 2023 году не будут сеять арбузы по причине заминированных полей.

Напомним, восстановление Каховской ГЭС в Херсонской области, которое 6 июня разрушили российские оккупационные войска, будет стоить от 800 миллионов до 1 миллиарда долларов.