Урожай 2023: чи загрожує українцям дефіцит зернових через події на Каховській ГЕС

За словами першого заступника міністра аграрної політики та продовольства Тараса Висоцького, активні жнива в українських регіонах розпочнуться вже в липні.

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Жнива 2023 року в Україні стартували із запізненням, але попри це, аграрії вже намолотили 100 тисяч тонн озимого ячменю в Одеській області. З кожним днем темпи збирання прискорюватимуться, повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

За його словами, активні жнива в українських регіонах розпочнуться вже в липні. Загалом зернових за підсумками цього року буде зібрано майже 46 мільйонів тонн.

"Це на 10-15% менше, ніж торік. Але внутрішнє споживання зернових в Україні становить 18 мільйонів тонн. Тому дефіциту зернових для внутрішніх потреб українців не буде", — розповів Висоцький.

При цьому вартість експорту зернових нового врожаю ще невідома, ситуація з цим питанням проясниться ближче до осені.

"Зараз експортні ціни на зернові знизилися Але, сподіваюся, що ближче до вересня ціни на експорт агропродукції наближатимуться до показників попереднього року", — зазначив він.

Як теракт на Каховській ГЕС зашкодить урожаю у 2023 році

Аналітик Райффайзен Банку Аваль, під час конференції "Аналіз наслідків підриву Каховської ГЕС" 20 червня припустив, що руйнування дамби Каховської ГЕС ускладнить ведення сільського господарства на 2-3% земель на півдні країни і призведе до зниження врожаю на 3-4%.

Тобто Україна може втратити від 2 до 4 мільйонів тонн урожаю. Це не дуже багато в рамках економіки, попри те, що сільське господарство — головний сектор, його частка у ВВП — до 15%.

"Наш прогноз зроблений восени минулого року, плюс 1,8% зростання економіки. Зараз ми бачимо, що перший квартал нам приніс кращі результати, ніж ми очікували, тобто ми розуміли, що є певний позитивний фактор. Коригувати вниз ми не будемо, тому що є позитивний сюрприз в економіці з початку поточного року. Тобто воно плюс-мінус нівелює цей негатив", — сказав він.

До слова, у середині березня в комітеті ВР з питань аграрної та земельної політики заявили, що в Херсонській області 2023 року не сіятимуть кавуни через заміновані поля.

Нагадаємо, відновлення Каховської ГЕС у Херсонській області, яку 6 червня зруйнували російські окупаційні війська, коштуватиме від 800 мільйонів до 1 мільярда доларів.