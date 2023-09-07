В Минэкономики назвали восстановление Украины одним из самых амбициозных проектов 21 века

По словам первого вице-премьер-министра Юлии Свириденко, восстановление Украины открывает много возможностей и перспектив для бизнеса, который будет двигателем регионального экономического роста.

Финансовая инфраструктура Инициативы трех морей (3SI), в частности Инвестиционный фонд 3SI, может сыграть важную роль в обеспечении инвестиций в долгосрочные проекты в Украине. А страхование рисков стран 3SI экспортно-кредитными агентствами и проектное финансирование DFI позволит компаниям из "Триморья" более мощно войти в частный сектор Украины. Об этом заявила первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Украины Юлия Свириденко в своем выступлении на бизнес-форуме инициативы "Триморье" в Бухаресте, сообщает пресс-служба Минэкономики.

"Мы приветствуем обсуждение с партнерами "Триморья" списка приоритетных проектов, которые мы будем развивать в Украине. Мы можем совместно сделать предварительное технико-экономическое обоснование, чтобы определить наиболее подходящие инфраструктурные проекты в будущем", — подчеркнула Юлия Свириденко.

Она пригласила компании из стран Инициативы трех морей к активному участию в проектах раннего восстановления, прежде всего — в сферах энергетики, транспорта и цифровой инфраструктуры.

"Восстановление Украины является одним из самых амбициозных проектов 21 века и требует огромных ресурсов. В то же время она открывает много возможностей и перспектив, особенно для бизнеса, который будет двигателем регионального экономического роста", — подчеркнула Юлия Свириденко.

Отдельно первый вице-премьер-министр затронула тему обеспечения свободы судоходства в Черном море. По словам Юлии Свириденко, отсутствие страхования черноморских перевозок зерна остается проблемой, над решением которой Украина активно работает. Следовательно, в этом вопросе Украина будет нуждаться в значительной поддержке со стороны партнеров и доноров.

Днем ранее, 6 сентября, на саммите инициативы Трех морей в Бухаресте Украина стала ассоциированным государством-участником "Триморья". По словам Юлии Свириденко, это означает, что Украина получила доступ ко всем инструментам, которые наработаны в рамках инициативы.

Напомним, инициатива "Триморье" основана в 2016 году. Сейчас она объединяет 12 государств ЕС (Австрия, Чехия, Словакия, Польша, Венгрия, Румыния, Болгария, Латвия, Литва, Эстония, Словения, Хорватия) и Украину. Цель инициативы — стимулировать экономическое развитие и партнерство стран-участниц, расположенных вблизи Балтийского, Черного и Адриатического морей.

Президент Украины Владимир Зеленский еще 20 июня 2022 года заявил, что Украина должна стать страной-участницей Инициативы трех морей. Выступая по видеосвязи на саммите в Риге, глава государства предложил усилить трактовку сотрудничества в рамках Инициативы, подчеркнув предельную важность логистических связей.