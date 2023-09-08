Авиакомпании РФ потеряли сотни тысяч долларов из-за атак дронов на Москву, — росСМИ

По словам гендиректора одной из авиакомпаний РФ, один час полета Boeing 737-800 стоит примерно 7,6—8,1 тысяч долларов. Из-за атак БПЛА самолеты вынуждены дольше находиться в воздухе.

Авиакомпании РФ несут серьезные финансовые потери из-за атак дронов на Москву, однако обращаться к властям за компенсацией пока не собираются. Так, один час дополнительного полета оценивается в 8 тысяч долларов. Об этом заявил гендиректор лоукостера "Победа" Дмитрий Тыщук в интервью российскому изданию РБК.

По его словам, компаниям приходится адаптироваться к новым условиям, однако это очень сложно.

"Конечно, приходится уходить на запасные аэродромы, и появляются дополнительные затраты", — сказал он.

Как рассказал гендиректор компании "Авиатим" Вячеслав Илюшин, один час полета Boeing 737-800 стоит примерно 7,6—8,1 тысяч долларов. С такой оценкой согласен основатель сервиса обеспечения безопасности полетов RunAvia Андрей Патраков. Он отметил, что чем выше среднемесячный налет самолета, тем ниже стоимость летного часа.

Сообщается, что в последнее время Росавиация регулярно сообщает о временных изменениях режима работы аэропортов столицы РФ.

Напомним, что 31 августа росСМИ сообщали, что беспилотники атаковали регионы России более 500 раз с начала вторжения в Украину. Сообщается, что в период с 21 мая по 25 июня 2023 года об атаках дронов сообщали каждый день. Новая волна каждодневных атак началась 6 августа и продолжается до сих пор. В материале сказано, что о наличии разрушений или пострадавших упомянули в 110 заявлениях.

Также 5 сентября сообщалось, что атаки украинских дронов заставили РФ пересмотреть тактику ПВО Москвы. Западные эксперты полагают, что попытки усилить защиту Москвы может привести к концентрации военных сил и средств вокруг столицы. Это в свою очередь делает российскую столицу более привлекательной целью для нанесения ударов.