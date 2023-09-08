Пенсия по инвалидности военнослужащим: какие денежные выплаты назначаются

В ПФУ отметили, что условия назначения, порядок исчисления и размеры пенсий по инвалидности зависят от Закона, согласно которому назначаются выплаты.

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) 7 сентября предоставил информацию о получении пенсий по инвалидности военнослужащими и от чего зависит размер денежной помощи. Соответствующее сообщение пресс-служба ПФУ опубликовала на своей странице в Facebook.

В пенсионном фонде отметили, что именно орган медико-социальной экспертизы определяет причину, группу, время наступления инвалидности.

"Пенсия по инвалидности назначается лицам, которым установлена инвалидность. В зависимости от степени утраты трудоспособности определены три группы инвалидности. Причина, группа, время наступления инвалидности, срок, на который она устанавливается, определяются органом медико-социальной экспертизы", — говорится в сообщении фонда.

Условия назначения, порядок исчисления и размеры пенсий по инвалидности зависят от Закона, согласно которому назначаются выплаты.

Пенсии военнослужащим

Условия назначения и размеры определены Законом Украины от 09.04.1992 No2262-ХІІІ "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц" (статьи 18-23).

Пенсии военнослужащим назначаются в случае наступления инвалидности:

в период прохождения службы;

или не позднее трех месяцев после увольнения со службы;

или позднее трехмесячного срока после увольнения со службы, но вследствие заболеваний, возникших в период прохождения военной службы.

Размер пенсии по инвалидности зависит от причины инвалидности.

Лицам с инвалидностью вследствие войны денежные выплаты назначаются в размерах:

I группа — 100% сумм денежного обеспечения;

II группа — 80% сумм денежного обеспечения;

III группа — 60% сумм денежного обеспечения.

Другим лицам с инвалидностью пенсия назначается в размерах:

I группа — 70% сумм денежного обеспечения;

II группа — 60% сумм денежного обеспечения;

III группа — 40% сумм денежного обеспечения.

Минимальная пенсионная выплата для лиц с инвалидностью вследствие войны не может быть ниже:

I группа — 650% прожиточного минимума (ПМ) для лиц, утративших трудоспособность, с 01.12.2022 — 13 604,50 грн (2093×650%);

II группа — 525% ПМ, с 01.12.2022 — 10 988,25 грн (2093×525%);

ІІІ группа — 360% ПМ, с 01.12.2022 — 7534,80 грн (2093×360%).

Напоминаем, для некоторых категорий пенсионеров индексация выплат состоялась только в июле 2023 года, но определенные граждане дополнительных денег вообще не получили.

Кабинет Министров принял постановление, которым установил дополнительные одноразовые социальные выплаты в августе, при этом размер выплат колеблется от 450 грн до 3100 грн.