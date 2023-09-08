"Должны стать рок-звездами": в Кабмине объяснили, как повысят зарплату учителям

Изменить систему образования в Украине можно только после повышения зарплат учителям. Министр цифровой трансформации объяснил, когда ждать изменений и как повысятся выплаты у педагогов.

Зарплату украинским учителям могут увеличить в сентябре 2024 года. Но для этого придется отменить большинство действующих сейчас надбавок, сообщил в эфире телемарафона 8 сентября министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

По его словам, пилотный проект должен заработать в следующем году.

"У нас нет выхода как не трансформировать систему образования. В следующем году мы планируем запустить массовый пилот, масштабный с новой заработной платой", — сказал он.

Он отметил, что сейчас учителя получают 50 видов надбавок, но процесс формирования этой тарифной сетки сложный. Поэтому зарплаты у педагогов низкие.

"Учителя должны стать рок-звездами, они должны зарабатывать точно больше, чем средняя заработная плата по стране, а вообще в идеальном мире у них должна быть одна из самых больших заработных плат", – подчеркнул министр.

Как отметил Михаил Федоров, в будущем 80% от зарплаты учителей будет оклад, а остальное – доплаты. По его словам, в начале ставка будет большой.

По информации Министерства образования, средняя зарплата молодого педагога состоит из:

должностного оклада — 5 699 грн (с декабря 2021 по декабрь 2023 года);

надбавки за выслугу лет — 627 грн (10% для молодых учителей);

надбавки за престижность труда — 1 254 грн;

вознаграждения за добросовестный труд — 522 грн;

помощи на оздоровление при предоставлении ежегодного отпуска — 522 грн;

других надбавок, например: за классное руководство, проверку тетрадей и так далее — 1379 грн.

Средняя зарплата молодого учителя без стажа работы составляет 10 574 грн.

При этом размер должностного оклада учителя высшей категории в Украине — 7 001 грн. Средняя зарплата вместе с доплатами и надбавками с декабря 2021 года по декабрь 2023 года у педагога высшей категории была на уровне 13 759 грн.

Напомним, 25 августа глава Минобразования Оксен Лисовый заявил, что в Украине запустят обновленный формат оплаты труда для педагогов на 2024/2025 года. Он отметил, что новая система оплаты труда будет понятной и прозрачной.

Также напомним, что Кабмин Украины решил доплачивать украинцам за работу на государственные организации и учреждения, которые не остановили свою деятельность на опасных территориях.