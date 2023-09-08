Российский бюджет колеблется до профицита, несмотря на падение доходов от энергетики, — СМИ

По словам журналистов, бюджетный баланс России улучшился благодаря восстановлению внутреннего спроса, ослаблению рубля и замедлению расходов в августе

В августе российский бюджет снова стал положительным, так как правительство РФ сократило расходы. Кроме того, растут доходы от продажи нефти, которые компенсируют падение доходов от энергетики. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам журналистов, профицит в августе достиг почти 456 миллиардов рублей (4,7 миллиарда долларов). Это один из крупнейших показателей 2023 года.

Издание пишет, что российский бюджет до сих пор находится под давлением финансовых потерь, которые вызваны ведением войны против Украины. Санкции и другие ограничения, введенные США и их союзниками, ударили по доходам страны от экспорта энергоносителей. Доходы Кремля от нефти и природного газа также упали в августе из-за субсидий национальным нефтеперерабатывающим предприятиям.

Как рассказал экономист Александр Исаков, бюджетный баланс России улучшился благодаря восстановлению внутреннего спроса, ослаблению рубля и замедлению расходов в августе

"Более уверенные в себе потребители и падение курса рубля на 25% привели к увеличению поступлений налога на добавленную стоимость и налога на нефть", — рассказал он.

Издание пишет, что ослабление национальной валюты помогает РФ сократить дефицит бюджета за счет увеличения доходов, которые Кремль получает от экспорта нефти в рублевом выражении.

Напомним, что российские СМИ сообщали, что рубль пробил "дно" вопреки планам ЦБ в 10 раз увеличить продажи валюты. По словам журналистов, Кремль сейчас давит на Центробанк РФ, так как "трехзначный доллар" не согласуется с риторикой победы над санкциями Запада.