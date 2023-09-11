Кто зарабатывает, а кто — выживает: у кого в Украине самые высокие и маленькие зарплаты

Средняя зарплата в разных областях Украины может существенно отличаться. Больше денег получают киевляне, а меньше всего — жители Сумской области.

Полномасштабная война против России продолжает существенно влиять на зарплаты украинцев, но рынок труда хоть и неравномерно, но продолжает развиваться даже в условиях военного времени. Как свидетельствуют данные кадрового портала Work.ua, в начале сентября 2023 года в Украине самые большие зарплаты предлагают жителям столицы.

Так, в Киеве в среднем работодатели готовы платить 20 тысяч гривен. Примечательно, что среди разных профессий заметна существенная разница в доходах. Например, специалистам, которые размещают рекламную продукцию на информационных площадках предлагают в среднем от 70 тысяч гривен. В то же время, руководителям кружков предлагают около 6,7 тысячи гривен. То есть разница между зарплатами этих двух специалистов практически в 10 раз.

На втором месте после Киева по размерам зарплат расположился Львов — 18 тысяч гривен. Больше всего здесь зарабатывают топ-менеджеры — в среднем 60 тысяч гривен. А самые маленькие зарплаты у педагогов-организаторов и просто организаторов — 9,9 тысячи гривен.

Далее следуют города, где в среднем предлагают 17,5 тысячи гривен. Например:

в Днепре — 55 тысяч гривен здесь готовы платить топ-менеджерам и военнослужащим Меньше всего – уборщицам, 9 тысяч гривен, а также санитаркам – 9,3 тысячи гривен и посудомойщицам – 9,5 тысячи гривен.

— 55 тысяч гривен здесь готовы платить топ-менеджерам и военнослужащим Меньше всего – уборщицам, 9 тысяч гривен, а также санитаркам – 9,3 тысячи гривен и посудомойщицам – 9,5 тысячи гривен. в Одессе — больше других предлагают финансовым директорам – в среднем 50 тысяч гривен. Меньше других – санитаркам, 7 тысяч гривен.

больше других предлагают финансовым директорам – в среднем 50 тысяч гривен. Меньше других – санитаркам, 7 тысяч гривен. в Ужгороде — технологам готовы предложить в среднем 35 тысяч гривен. Самые маленькие зарплаты предлагают уборщицам — 11,3 тысячи гривен и кредитным экспертам – 11,5 тысячи гривен.

Cколько платят украинцам в разных городах Фото: work.ua

Самые низкие зарплаты зафиксированы в Сумах – в среднем 12,8 тысячи гривен. Больше всего здесь готовы платить военнослужащим — военнослужащим, в среднем 72,5 тысячи гривен. А самые маленькие зарплаты предлагают уборщицам — 7 тысяч гривен.

Почти такие же зарплаты в Кривом Роге — в среднем 14 тысяч гривен. Оплата труда в городе такая:

у военнослужащих — в среднем 72,5 тысячи гривен;

у уборщиц — 6,9 тысячи гривен.

Отметим, в Макроэкономическом и монетарном обзоре Нацбанка за сентябрь 2023 года сказано, что повышение зарплат в Украине является несистемным и часто не перекрывает инфляцию.

Также Фокус писал, что Кабмин решил повысить зарплаты работникам учреждений, заведений и организаций, финансируемых из государственного бюджета.