Санкции ЕС: Комиссия обнародовала рекомендации по оценке рисков обхода санкций и противодействия этому

Европейская комиссия опубликовала инструкцию для европейских предприятий, которая должна помочь им правильно определить, оценить и понять возможные риски обхода санкций и как этого избежать.

Еврокомиссия (ЕК) отметила, что эта инструкция призвана предоставить общий обзор того, что должны делать операторы ЕС при проведении надлежащей проверки, как того требует действующее законодательство ЕС, отмечается на официальном сайте ЕК.

"Согласно законодательству ЕС операторы Евросоюза обязаны проводить надлежащую проверку при торговле с третьими странами, чтобы убедиться, что их деловые партнеры не обходят санкции ЕС", — подчеркнуто в пресс-релизе Комиссии.

Фактически приведенные рекомендации — это практическое руководство, описывающее последовательные шаги, которые должны применяться операторами ЕС при проведении стратегической оценки риска.

"Это должно максимально смягчить их влияние на схемы обхода санкций. Кроме того, для европейских операторов, которые больше всего подвержены этому риску, устанавливаются указания по внедрению усиленной надлежащей проверки, в частности путем предоставления лучших практик по оценке деловых партнеров, операций и товаров", — указывается в инструкции.

Рекомендации также содержат список предупреждений — так называемые красные флажки, которые касаются деловых партнеров и клиентов и являются индикаторами предупреждения о возможных рисках на этапе, когда коммерческие отношения с новым торговым партнером только начинаются.

В сообщении отмечается, что Евросоюз ввел беспрецедентные ограничительные меры в ответ на войну России против Украины и причастность к ней Беларуси.

"Столкнувшись с масштабом этих санкций, Россия внедряет все более сложные схемы и методы, чтобы обойти эти меры. Используя такие сложные методы, Россия пытается получить товары, которые крайне необходимы ее военно-промышленному комплексу для продолжения захватнической войны против народа Украины", — отмечается в релизе.

Однако, как подчеркнула комиссар по вопросам финансовых услуг, финансовой стабильности и союза рынков капитала Мейрид МакГиннесс, поддержка ЕС Украины является непоколебимой.

"Санкции ЕС реально влияют на способность России вести войну, и поэтому Россия отчаянно ищет способы их обойти. То, на что Россия пойдет, чтобы обойти наши ограничения, становится все более сложным и непрозрачным. Поэтому это практическое руководство поможет экспортерам ЕС заметить тревоги и уменьшить риск уклонения от санкций", — засвидетельствовала еврочиновница.

Напомним, на днях Фокус писал, что ЕС ввел новые санкции против россиян: они не смогут заехать в страны ЕС на собственных автомобилях и со смартфонами. Также ЕК планирует ввести налог на прибыль от замороженных активов РФ.

Однако 30 августа в The Financial Times писали, что все равно Россия импортирует в ЕС значительные объемы сжиженного газа, а российская экономика, несмотря на санкции, восстанавливается.