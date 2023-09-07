Еврокомиссия планирует ввести налог на прибыль от замороженных активов РФ

Замороженные активы Ценробанка России могут принести сверхприбыль в размере около 3 млрд евро.

Related video

Представители Европейского Cоюза сегодня, 7 сентября, начинают серию встреч для обсуждения введения налога на прибыль от замороженных активов Банка России. Эти средства, согласно плану Еврокомиссии, исполнительного органа ЕС, поступят в бюджет союза и в дальнейшем будут использованы для помощи в восстановлении Украины. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Европейская комиссия собирается предложить поэтапный план, реализация которого позволит осуществить налогообложение активов ЦБ на законных основаниях. План ЕК состоит из трех шагов:

Определить конкретные финансовые обязательства и их объем. Сформулировать требования к центральным депозитариям ценных бумаг, чтобы отделить остатки денежных средств на замороженных счетах ЦБ России. Обложить эти доходы налогом и перечислить их в бюджет ЕС.

Поэтапная реализация даст Еврокомиссии время для переговоров между странами-членами союза.

График обсуждение плана Еврокомиссии

На 7 сентября назначены встречи Еврокомиссии с представителями Бельгии, Франции, Испании, Германии и Италии. На следующей неделе состоится общая встреча, в которой примут участие представителей всех 27 государств Евросоюза.

План ЕК будет принят только в случае единогласно принятого решения, так как он затрагивает безопасность и внешнюю политику всех стран-членов.

Bloomberg отмечает, что план ЕК вызывает у некоторых стран Евросоюза финансовые и юридические опасения. Среди возможных рисков в случае изъятия российских активов называют снижение инвестиционной привлекательности еврозоны.

Сколько денег принесут замороженные активы РФ

Заблокированные в Евросоюзе российские активы оцениваются в более чем 200 млрд евро. Ожидается, что непредвиденная прибыль составит составит около 3 млрд евро.

Более половины суммы активов – денежные средства и депозиты. Значительная часть оставшейся суммы представлена ценными бумагами, которые по мере их погашения будут превращаться в деньги. Срок погашения составляет два-три года.

Напомним, что в июне страны ЕС поддержали план использования замороженных активов РФ в пользу Украины. Европейская комиссия собиралась представить детальное предложение до конца лета, но сроки сдвинулись на сентябрь.