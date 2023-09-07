Єврокомісія планує ввести податок на прибуток від заморожених активів РФ
Заморожені активи Ценробанку Росії можуть принести надприбуток у розмірі близько 3 млрд євро.
Представники Європейського Союзу сьогодні, 7 вересня, розпочинають серію зустрічей для обговорення запровадження податку на прибуток від заморожених активів Банку Росії. Ці кошти, згідно з планом Єврокомісії, виконавчого органу ЄС, надійдуть до бюджету союзу і надалі будуть використані для допомоги у відновленні України. Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на власні джерела.
Європейська комісія збирається запропонувати поетапний план, реалізація якого дасть змогу здійснити оподаткування активів ЦБ на законних підставах. План ЄК складається з трьох кроків:
- Визначити конкретні фінансові зобов'язання та їхній обсяг.
- Сформулювати вимоги до центральних депозитаріїв цінних паперів, щоб відокремити залишки грошових коштів на заморожених рахунках ЦБ Росії.
- Оподаткувати ці доходи та перерахувати їх до бюджету ЄС.
Поетапна реалізація дасть Єврокомісії час для перемовин між країнами-членами союзу.
Графік обговорення плану Єврокомісії
На 7 вересня призначено зустрічі Єврокомісії з представниками Бельгії, Франції, Іспанії, Німеччини та Італії. Наступного тижня відбудеться загальна зустріч, у якій візьмуть участь представники всіх 27 держав Євросоюзу.
План ЄК буде ухвалено тільки в разі одностайно ухваленого рішення, оскільки він стосуэться безпеки і зовнішнбоъ політики всіх країн-членів.
Bloomberg зазначає, що план ЄК викликає у деяких країн Євросоюзу фінансові та юридичні побоювання. Серед можливих ризиків у разі вилучення російських активів називають зниження інвестиційної привабливості єврозони.
Скільки грошей принесуть заморожені активи РФ
Заблоковані в Євросоюзі російські активи оцінюються в більш ніж 200 млрд євро. Очікується, що непередбачений прибуток становитиме близько 3 млрд євро.
Більше половини суми активів — грошові кошти та депозити. Значну частину суми, що залишилася, представлено цінними паперами, які в міру їх погашення перетворюватимуться на гроші. Термін погашення становить два-три роки.
Нагадаємо, що в червні країни ЄС підтримали план використання заморожених активів РФ на користь України. Європейська комісія збиралася представити детальну пропозицію до кінця літа, але терміни зсунулися на вересень.