Країни ЄС підтримали план використання заморожених активів РФ на користь України, - Bloomberg

Шольц зазначив, що потрібен час, щоб ЄС зміг узгодити спосіб конфіскації заморожених російських активів. Європейська комісія готується представити до кінця літа більш детальну пропозицію.

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Лідери держав-членів Європейського Союзу на саміті у Брюселі, який почався 29 червня, підтримали план використання заморожених активів Центробанку Росії на користь України, що передбачає стягнення з них податку на прибуток, повідомляє Bloomberg.

Використання російських грошей, а саме заморожених активів Центробанку РФ, є юридичною проблемою, яку в ЄС намагаються вирішити вже досить тривалий час.

Очікується, що заморожені в Європі активи російського Центрального банку приноситимуть близько 3 млрд євро надприбутків на рік. Понад половина цих активів знаходиться в готівці та на депозитах, решта — в цінних паперах, які будуть перетворені в готівку в міру їх погашення в найближчі два-три роки.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц припустив, що для того, щоб ЄС зміг визначити та узгодити спосіб конфіскації заморожених російських активів і використання їх для фінансування відновлення України, потрібен час. "Це все страшенно складно, і наразі ніхто не знає, що можливо і як", — сказав Шольц.

Урсула фон дер Ляєн пояснила, як виглядає перспектива використання російських активів на користь України. За її словами, у цієї проблеми є два виміри: політичний і фінансовий. Політично ні в кого не виникає сумнівів, що Росія як та, хто скоїв злочин, має заплатити "за величезні руйнування української інфраструктури". Щодо фінансового виміру, то фон дер Ляєн запевнила, що Єврокомісія "матиме дуже зважений підхід у співпраці з нашими партнерами" і братиме до уваги думку з цього приводу Європейського центрального банку.

Більш детальну пропозицію Європейська комісія готується представити до кінця літа.

За словами співрозмовників Bloomberg, існує юридичний ризик, що план може бути оскаржений у суді. Також існує побоювання, що відсотки й прибутки, отримані від заморожених суверенних активів РФ, належать саме Росії.

29 червня Фокус писав, що Австрия выступает против гарантий безопасности Украине на уровне ЕС. Австрійський канцлер Карл Нехаммер під час саміту ЄС, 29 червня, дав зрозуміти, що його країна не дасть згоди на зобов'язання ухвалення гарантій безпеки для України на рівні Євросоюзу.

Також, 29 чевня повідомлялось, що ЄС має змінитись, щоб інтегрувати Україну. Шарль Мішель, голова Європейської Ради, висловився щодо перспективи вступу України до ЄС. Чиновник заявив, що ідеться не лише про вимоги, які має виконати український уряд: європейці також повинні дещо змінити у своїй політиці.