"Сільськогосподарський гігант": ЄС має змінитись, щоб інтегрувати Україну, — Мішель

На переконання голови Європейської Ради, ЄС повинен змінитись, готуючись до інтеграції України.

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29 червня Шарль Мішель, голова Європейської Ради, висловився щодо перспективи вступу України до ЄС. Чиновник заявив, що ідеться не лише про вимоги, які має виконати український уряд: європейці також повинні дещо змінити у своїй політиці. Про твердження Мішеля розповіло видання Le Monde.

Шарль Мішель нагадав, що Україна — "сільськогосподарський гігант". Для того, щоб її інтегрувати до ЄС, потрібно провести спеціальні реформи, вважає голова Ради ЄС.

Політик пояснив, що має на увазі. Зокрема, один з кроків — продумати спільне фінансування "окремих питань", які виникнуть під час "абсорбції". Інших деталей він не навів. Однак зазначимо, перед цим згадувалось саме сільське господарство.

Європейський Союз повинен почати думати над цим питанням вже зараз, наголосив Шарль Мішель. Питання не можна відкладати. В протилежному випадку може настати грудень і Єврокомісія почне перемовини щодо вступу України до ЄС — і тоді вже буде пізно щось вирішувати.

Україна має певні обов'язки, вступаючи до ЄС. Але і 27 країн ЄС також мають обов'язки відносно неї, підсумував Шарль Мішель.

Le Monde - про пропозицію Шарля Мішеля щодо реформування ЄС

Зазначимо, ще до вступу України до ЄС з'явились певні проблеми з сільськогосподарською продукцією, яку вивозили через Європу внаслідок закритих Чорноморських портів.

Першою свої кордони для українського збіжжя закрила Польща, потім Угорщина і ще низка країн. Заборона торкнулась значної частини продукції сільського господарства — і пшениця, і свіжі ягоди, овочі та фрукти, і продукти переробки, і м'ясо, і яйця. Наприклад, список Польщі складався з 17 позицій.

Фрагмент рішення польського уряду щодо ввезення продукції з України

При чому незадовго до цього у Польщі страйкували місцеві фермери — вони втрачали гроші через конкуренцію з дешевою продукцією з України.

Пізніше заборону пом'якшили та прийняли низку законів, які захистили обидві сторони: і європейських фермерів, і українське збіжжя.

Також варто врахувати, що РФ і далі погрожує розірвати "зернову угоду", яка діє з осені 2022 року. Останній демарш Росії відбувся наприкінці травня, коли настав час "пролонгувати" домовленість.

Нагадуємо, видання FT повідомило, що країни ЄС напрацьовують проєкт безпекових гарантій для України: хочуть захистити її від зазіхань Росії.

25 червня європейські партнери вирішили суттєво підвищити фінансування допомоги, яку відправлятимуть на підтримку у війні. Ідеться про суму 3,5 млрд євро, яку витратять на закупівлю зброї та снарядів.