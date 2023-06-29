"Сельскохозяйственный гигант": ЕС должен измениться, чтобы интегрировать Украину, — Мишель

По убеждению главы Европейского Совета, ЕС должен измениться, готовясь к интеграции Украины.

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29 июня Шарль Мишель, глава Европейского Совета, высказался относительно перспективы вступления Украины в ЕС. Чиновник заявил, что речь идет не только о требованиях, которые должно выполнить украинское правительство: европейцы также должны кое-что изменить в своей политике. Об утверждении Мишеля рассказало издание Le Monde.

Шарль Мишель напомнил, что Украина — "сельскохозяйственный гигант". Для того, чтобы ее интегрировать в ЕС, нужно провести специальные реформы, считает глава Совета ЕС.

Политик объяснил, что имеет в виду. В частности, один из шагов — продумать совместное финансирование "отдельных вопросов", которые возникнут во время "абсорбции". Других деталей он не привел. Однако отметим, перед этим упоминалось именно сельское хозяйство.

Европейский Союз должен начать думать над этим вопросом уже сейчас, подчеркнул Шарль Мишель. Вопрос нельзя откладывать. В противном случае может наступить декабрь и Еврокомиссия начнет переговоры о вступлении Украины в ЕС — и тогда уже будет поздно что-то решать.

Украина имеет определенные обязанности, вступая в ЕС. Но и 27 стран ЕС также имеют обязанности в отношении нее, подытожил Шарль Мишель.

Le Monde — о предложении Шарля Мишеля по реформированию ЕС

Отметим, еще до вступления Украины в ЕС появились определенные проблемы с сельскохозяйственной продукцией, которую провозили через Европу из-за закрытых Черноморских портов.

Первой свои границы для украинского зерна закрыла Польша, затем Венгрия и еще ряд стран. Запрет коснулся значительной части продукции сельского хозяйства — и пшеница, и свежие ягоды, овощи и фрукты, и продукты переработки, и мясо, и яйца. Например, список Польши состоял из 17 позиций.

Фрагмент решения польского правительства по ввозу продукции из Украины

Причем незадолго до этого в Польше бастовали местные фермеры — они теряли деньги из-за конкуренции с дешевой продукцией из Украины.

Позже запрет смягчили и приняли ряд решений, которые защитили обе стороны: и европейских фермеров, и украинское зерно.

Также стоит учесть, что РФ продолжает угрожать разорвать "зерновое соглашение", которое действует с осени 2022 года. Последний демарш России состоялся в конце мая, когда пришло время "пролонгировать" договоренность.

Напоминаем, издание FT сообщило, что страны ЕС нарабатывают проект гарантий безопасности для Украины: хотят защитить ее от посягательств России.

25 июня европейские партнеры решили существенно повысить финансирование помощи, которую будут отправлять на поддержку в войне. Речь идет о сумме 3,5 млрд евро, которую потратят на закупку оружия и снарядов.