Польша отменит ограничения для аграрной продукции из Украины осенью, — Дуда

Следующие два месяца необходимы государственными структурам для "определенной подготовки", поэтому отмена летом не планируется.

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Польша примет решение об отмене ограничений и введении регулярного товарооборота между Украиной и Европейским Союзом после 15 сентября. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил Президент Польши Анджей Дуда.

Политик рассказал, что его государство поддерживает отмену ограничений и введение регулярного товарооборота между нашим государством и ЕС. Он рассказал, что считает правильным отмену действующих ограничений на импорт из Украины.

"Я надеюсь, что эти решения должны быть как можно быстрее отменены", — пояснил Дуда.

Руководитель Польши отметил, что досрочная отмена ограничений, которые действуют до 15 сентября, пока не запланирована. Это связано с тем, что следующие два месяца лета необходимы государственным структурам для "определенной подготовки".

Он отметил, что следует избежать явлений, которые способны осуществить негативное общественное влияние.

"Нужно наработать механизмы, которые позволят без негативных явлений вести транзит и товарообмен", — уточнил Дуда.

Президент Украины Владимир Зеленский добавил, что планы по отмене ограничений подтвердил и Тьерри Бретон, профильный еврокомиссар по вопросам торговли.

Ограничения на импорт зерна из Украины

Весной 2023 года Польша вместе с другими государствами запретила импорт определенных украинских продуктов, в списке было и зерно. Впоследствии 2 мая Европейская комиссия решила временно ограничить экспорт упомянутых продуктов из Украины в Болгарию, Венгрию, Румынию, Польшу и Словакию. Соответствующие меры были направлены на защиту европейского рынка.

Напомним, Евросоюз почти отказался от нефти из РФ. Несмотря на санкции, общий объем импорта нефти из России в европейские страны не сократился до нулевого уровня.