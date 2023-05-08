3 тысячи фур ждут очереди: забастовщики "заблокировали" границу между Польшей и Украиной

По информации журналистов, ситуация на польско-украинской границе не улучшилась даже после компромиссного решения правительств. При этом транспортные средства с гуманитарной помощью без проблем продолжают движение.

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Несмотря на то, что правительствам Украины и Польши удалось принять компромиссное, на границе все еще находится более трех тысяч машин и она фактически заблокирована. Об этом сообщает "ТСН" 8 мая.

Речь идет о пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск", где сотни фур вынуждены стоять в очередях из-за забастовки польских перевозчиков. Они крайне возмущены тем, что для украинских грузов была введена упрощенная процедура пересечения границы.

Очередь все же двигается, как отмечают журналисты, однако все еще очень медленно. Некоторые водители знают о том, что после договоренностей Польши и Украины ситуация должна была измениться, но утром все было так же.

Большая часть дальнобойщиков днями стоят на границе, ведь не знали о забастовке и записывались при помощи электронной очереди. Это привело к тому, что там находится не менее трех тысяч транспортных средств. За крайнюю смену проехать смогло не более сотни автомобилей.

Без проблем пропускают исключительно фуры с гуманитарной помощью, опасным грузом, животными, а также пассажирские автобусы.

"Ситуация напряженная и сложная, но мы надеемся, что сдвиг пошел и машины будут запускать", — говорит старшая инспектор "Укртрансбезпеки" Мария Сташук.

Ягодин – Дорогуск – это самый мощный пункт пропуска на границе Польши и Украины. В связи с простоем дальнобойщики имеют огромные убытки, а смысла ехать на другие пункты пропуска крайне мало, так как там тоже скапливаются очереди.

"Они пропускают только до 5 автомобилей на въезд в Украину. Это польский экспорт для нас и единичные на час товары сельско-хозяйственного", — говорит представительница Волынской таможни Валентина Черныш.

Напомним, 3 мая Польша сняла запрет на импорт агропродуктов из Украины. Отмена ограничений на ввоз украинских продуктов связана с урегулированием логистических проблем в странах Восточной Европы со стороны Евросоюза.