Польша сняла запрет на импорт агропродуктов из Украины: в ЕС нашли альтернативу

По данным польских СМИ, отмена ограничений на ввоз украинских продуктов связана с урегулированием логистических проблем в странах Восточной Европы со стороны Евросоюза.

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Во вторник, 2 мая, в Польше отменили решение о запрете ввоза сельхозпродукции из Украины. Об этом гласит постановление министра развития и технологий Польши.

В документе говорится, что ранее введенные ограничения на импорт украинских агропродуктов будут сняты с момента оглашения постановления.

Как отмечает польский портал TVN24, в перечень запрещенных для ввоза украинских продуктов ранее входили зерновые культуры, сахар, сухие корма, семена, хмель, лен, конопля, фрукты, овощи, вина, продукты животного происхождения и много других товаров.

По словам журналистов, отмененные ограничения будут заменены контрмерами ЕС в отношении товаров из Украины, в частности, пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника.

Так, 2 мая Европейская комиссия приняла решение временно ограничить экспорт упомянутых продуктов из Украины в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию.

Данные меры были введены в связи с логистическими проблемами с украинской агропродукцией в странах Восточной Европы. Ограничения ЕС продлятся до 5 июня 2023 года. При этом Украина все еще может торговать с остальными странами ЕС и совершать транзит своих сельскохозяйственных товаров через соседние страны.

Напомним, что 28 марта премьер-министры Румынии и Польши заявили о начале переговоров с Европейской комиссией касательно введения механизмов отслеживания экспорта украинского зерна, чтобы защитить интересы местных фермеров от наплыва дешевого импорта.

Мы также писали о том, что 5 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев и Варшава уладили проблему с экспортом украинского зерна через Польшу, который вызвал недовольство среди аграриев. При этом украинский лидер не уточнил, не уточнил, как именно будет решаться вопрос.