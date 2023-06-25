У ЄС схвалили рішення про збільшення розміру фонду військової допомоги Україні, — Reuters

Наразі бюджет цього фонду становить близько 7,9 мільярда євро. Додаткові кошти спрямують на закупівлю озброєння і боєприпасів, призначених для ЗСУ.

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Міністри закордонних справ Європейського союзу схвалили розширення фонду військової допомоги на 3,5 мільярда євро. Ці додаткові кошти будуть використані для придбання зброї та боєприпасів, призначених для України. Про це повідомляє видання Reuters.

На майбутній зустрічі в Люксембурзі очікується, що міністри піднімуть фінансову стелю Європейського фонду миру. Наразі бюджет цього фонду становить близько 7,9 мільярда євро. Це дасть змогу збільшити доступні кошти та забезпечити додаткову підтримку у вигляді фінансування зброї та боєприпасів для України.

Деякі чиновники зазначили, що Угорщина продовжує блокувати виділення додаткового траншу фонду в розмірі 500 мільйонів євро для України. Ця дія створює перешкоди в отриманні додаткової фінансової підтримки з боку Європейського союзу.

Своєю чергою, влада Будапешта заявила, що вона має намір продовжувати блокування виділення додаткового траншу фонду для України доти, доки Київ не виключить угорський банк OTP зі списку компаній, які він вважає міжнародними спонсорами війни Росії в Україні.

"У понеділок буде ухвалено рішення про поповнення Європейського фонду миру на 3,5 мільярда євро. Однак рішення про новий транш Європейського фонду миру для України не буде, тому що про це ще немає згоди між державами-членами", — пояснив на умовах анонімності високопоставлений чиновник ЄС.

Нагадаємо також, що 3 квітня 2023 року Україна отримала перший транш від МВФ у межах нової програми фінансування. За словами голови НБУ Андрія Пишного, сума траншу склала 2,7 мільярда доларів. За підрахунками Міжнародного валютного фонду (МВФ), українській економіці для функціонування у 2023 році потрібно від 40 до 48 млрд доларів фінансової підтримки.

А державний бюджет України 28 квітня 2023 року поповнився новим грантом від Сполучених Штатів Америки в розмірі 1,25 мільярда доларів. Фінансування було надано через Світовий банк.